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 | Dilek Ulusan

Feyyaz Şerifoğlu, düğün yerine rolünden esinlendi! Nikah şahidi olmasını istediği ismi ilk kez açıkladı

Merve Dinçkol ile evlilik hazırlığı yapan Feyyaz Şerifoğlu nikah hazırlıklarına başladı. Feyyaz Şerifoğlu nikâh masasına, rol aldığı iki dizide oynadığı karakterin partnerine evlenme teklifi ettiği mekânda oturacak.

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Feyyaz Şerifoğlu, düğün yerine rolünden esinlendi! Nikah şahidi olmasını istediği ismi ilk kez açıkladı
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 16:13

Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Bir Sevdadır gibi yapımlarda rol alan Feyyaz Şerifoğlu, 4 yıldır birlikte olduğu spiker Merve Dinçkol, ile geçtiğimizde aylarda nişanlandı. Önümüzdeki aylarda evlenecek çiftin düğün tarihi ve yeri de belli oldu.

GERÇEK DÜĞÜN DİZİDEKİ MEKANDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 29 Temmuz’da Kemer 'de evlenecek Feyyaz Şerifoğlu, rol aldığı iki dizide oynadığı karakterin partnerine evlenme teklifi ettiği mekânda evlenecek. Şerifoğlu, konuyla ilgili, "Sanki evren mesaj vererek; "Artık gerçeğini yaşa" dedi.

Feyyaz Şerifoğlu, düğün yerine rolünden esinlendi! Nikah şahidi olmasını istediği ismi ilk kez açıkladı

Oyunculuğun yanı sıra müzisyen kimliğiyle tanınan Feyyaz Şerifoğlu, 3 yıldır birlikte çalıştığı Ajda Pekkan’ın nikâh şahidi olmasını istediğini ifade ederek; "Her şeyin en doğrusunu ondan öğrendim. Hâlâ danışırım. En son ‘nikâh şahidim olur musun’ diye sordum. Konserleriyle çakışmazsa çok istiyorum" açıklamasını yaptı.

Feyyaz Şerifoğlu, düğün yerine rolünden esinlendi! Nikah şahidi olmasını istediği ismi ilk kez açıkladı
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Sıkça Sorulan Sorular

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
7 Ağustos 1991 Rize doğumlu Feyyaz Şerifoğlu, O Ses Türkiye yarışmasına "İnci Tanem" adlı şarkıyla katılmıştır, "Gidene" adında bir single çıkardı.
ETİKETLER
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#Kırmızı Oda
#Magazin
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