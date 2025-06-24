Feyyaz Şerifoğlu, düğün yerine rolünden esinlendi! Nikah şahidi olmasını istediği ismi ilk kez açıkladı

Merve Dinçkol ile evlilik hazırlığı yapan Feyyaz Şerifoğlu nikah hazırlıklarına başladı. Feyyaz Şerifoğlu nikâh masasına, rol aldığı iki dizide oynadığı karakterin partnerine evlenme teklifi ettiği mekânda oturacak.

Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Bir Sevdadır gibi yapımlarda rol alan Feyyaz Şerifoğlu, 4 yıldır birlikte olduğu spiker Merve Dinçkol, ile geçtiğimizde aylarda nişanlandı. Önümüzdeki aylarda evlenecek çiftin düğün tarihi ve yeri de belli oldu.

GERÇEK DÜĞÜN DİZİDEKİ MEKANDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 29 Temmuz’da Kemer 'de evlenecek Feyyaz Şerifoğlu, rol aldığı iki dizide oynadığı karakterin partnerine evlenme teklifi ettiği mekânda evlenecek. Şerifoğlu, konuyla ilgili, "Sanki evren mesaj vererek; "Artık gerçeğini yaşa" dedi.

Oyunculuğun yanı sıra müzisyen kimliğiyle tanınan Feyyaz Şerifoğlu, 3 yıldır birlikte çalıştığı Ajda Pekkan’ın nikâh şahidi olmasını istediğini ifade ederek; "Her şeyin en doğrusunu ondan öğrendim. Hâlâ danışırım. En son ‘nikâh şahidim olur musun’ diye sordum. Konserleriyle çakışmazsa çok istiyorum" açıklamasını yaptı.