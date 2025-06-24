Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'den ilişkilerine mola

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir ile üçüncü kez yollarını ayırdı. Son olarak konserde görüntülenen ikilinin ilişkilerine mola verdiği iddia edildi.

Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından gözlerden uzak bir yaşam süren Serenay Sarıkaya üçüncü kez sevgilisi Mert Demir ile yıllarını ayırdı.

SERENAY SARIKAYA İLE MERT DEMİR AYRILDI

Takvim'den Ufuk Özcan yazdığı yazıda Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'nın ayrıldığını belirtti. Özcan, "Kimse "ayrıldılar" demiyor ama "bir mesafe var" diyor. Mert Demir, bu sessizlikte müziğine sığınıyor. Yaz aylarında peş peşe gelen konserler, onun kendine işine verdiğini gösterirken, Serenay Sarıkaya ise sahneden çekilmiş gibi. Bir projeye değil, kendine dönmüş. Tatil moduna geçmiş, bedenini ve ruhunu dinliyor. Bir ilişkiden çıktıktan sonra hızla başka şeylere savrulmak yerine, durmayı seçmek büyük cesaret ister diye düşünüyorum. " dedi.

Ufuk Özcan yazısının devamında; "Bazen bu ikiliye dışarıdan bakınca ilişkileri "bir varmış bir yokmuş" gibi görünebilir. Ama belki de bazı aşklar, sürekli bir akış değil, dur-kalklarla ilerleyen bir keşif yolculuğudur. Kimi zaman birlikte, kimi zaman ayrı ayrı…Yolları yeniden kesişir mi, bilinmez. Ama şimdilik Serenay Sarıkaya kendine, Mert Demir ise müziğine sarılmış gibi. Anlayacağız Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, üçüncü kez ilişkilerine ara vermiş. Benden söylemesi…" dedi.