Nihal Candan'ın kardeşi Zeynep Su Candan ilk kez konuştu

Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın en küçük kız kardeşi Zeynep Su Candan, bağlandığı programda ilk kez konuştu. Zeynep Su Candan, "Benim ablam çok hassastı" dedi.

Katıldığı İşte Benim Stilim yarışma programıyla popüler olan Nihal Candan, cezaevinden Anoreksiya Nervoza hastalığı sebebiyle tahliye edildi. 23 kiloya düşerek yoğun bakıma kaldırılan Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti. Ablasının cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Zeynep Su Candan, "Benim ablam çok hassastı. O Bahar değil o ben değildi. Çok hassastı" dedi.

NİHAL CANDAN'IN EN KÜÇÜK KIZ KARDEŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Zeynep Su Candan, ablasının Mehmet Faruk Çiçek’ten gördüğü mesajları gördüğünü belirterek, "Benim ablam bu dünyada hiç değer görmedi" diyerek ablasının yaşadıklarına sitem etti.

SON MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Bir magazin sayfası tarafından paylaşılan mesajlarda Nihal Candan’ın son mesajları ortaya çıktı. Nihal Candan'ın son attığı mesajda, "Ölürsem Bahar'ı da bırakırlar bunun haberini de yapabilirsin azıcık iyi olunca çıkan haberlere bak! Herkes rahatlar hiç yaşanmamış gibi yapmaktan başka şansım varmış gibi üstüme geliyorlar..." dedi.