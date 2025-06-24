Nihal Candan'a kuşkonmaz yedirmeye çalışmıştı! Pınar Kerimoğlu olayın perde arkasını anlattı

Anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 21 Haziran’da hayatını kaybetti. Candan’ın hastanedeki süreçte yanında olan modacı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'a kuşkonmaz yedirdiği anların yer aldığı görüntüler paylaşınca eleştiri yağmuruna tutuldu.

PINAR KERİMOĞLU, NİHAL CANDAN TEPKİLERİNE CEVAP VERDİ

Pınar Kerimoğlu, eleştiri yağmuruna tutulunca, merhum Nihal Candan'ın hastanedeyken çektiği video hakkında konuşarak, "Nihal’in vefatı beni derinden etkiledi. Bilmeden bir insanın ardından konuşmak kolay. ‘Vicdansız’, ‘prim yapıyor’ diyorlar ama yaşadıklarımı anlatmak istiyorum.. Bayramın dördüncü günü hastanedeydim. Annesi beni aradı, ne getirmemi istediğini sordum. ‘Sadece yeşil şeyler yiyor, alerjisi var’ dediler. Kuşkonmaz getirdim, yemeye başladı. Herkes hastane odasındaydı. Annesi ağladı, ‘Kızım ilk kez yiyor’ dedi. Nihal bana, ‘Bu anı reels yapabilir miyiz?’ diye sordu. Kendisi istedi. Karşımda eriyen bir kız vardı. Video onun talebiydi..." dedi.

Yaptıklarından hiç pişman olmadığını belirten Pınar kerimoğlu, "Yoğun bakıma yatmamak için direndi. Elimden gelen her şeyi yaptım. Sonra kabul etti, 14 saat kaldı. Ama hiç pişman değilim biliyor musunuz? O kuşkonmazı götürdüğüm için, yediği için. Pastayı ben aldım, çünkü Nihal’in mutlu olması gerekiyordu. Odaya kargo geldi, içinden mavi bir elbise çıktı. Kendi sipariş ettiğini söyledi. Ben onun yanında duran ve mutlu olmaya çalışan bir arkadaşıydım. Gerçekleri anlatıyorum. İki gün boyunca acımı yaşamak için sustum." dedi.