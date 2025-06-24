Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nihal Candan'a kuşkonmaz yedirmeye çalışmıştı! Pınar Kerimoğlu olayın perde arkasını anlattı

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yakalandığı Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Nihal Candan'a hastane odasında kuşkonmaz yedirdiği anları paylaşan modacı Pınar Kerimoğlu, eleştiri yağmuruna tutulunca, olayın perde arkasını anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nihal Candan'a kuşkonmaz yedirmeye çalışmıştı! Pınar Kerimoğlu olayın perde arkasını anlattı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 11:26

Anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 21 Haziran’da hayatını kaybetti. Candan’ın hastanedeki süreçte yanında olan modacı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'a kuşkonmaz yedirdiği anların yer aldığı görüntüler paylaşınca eleştiri yağmuruna tutuldu.

PINAR KERİMOĞLU, NİHAL CANDAN TEPKİLERİNE CEVAP VERDİ

Pınar Kerimoğlu, eleştiri yağmuruna tutulunca, merhum Nihal Candan'ın hastanedeyken çektiği video hakkında konuşarak, "Nihal’in vefatı beni derinden etkiledi. Bilmeden bir insanın ardından konuşmak kolay. ‘Vicdansız’, ‘prim yapıyor’ diyorlar ama yaşadıklarımı anlatmak istiyorum.. Bayramın dördüncü günü hastanedeydim. Annesi beni aradı, ne getirmemi istediğini sordum. ‘Sadece yeşil şeyler yiyor, alerjisi var’ dediler. Kuşkonmaz getirdim, yemeye başladı. Herkes hastane odasındaydı. Annesi ağladı, ‘Kızım ilk kez yiyor’ dedi. Nihal bana, ‘Bu anı reels yapabilir miyiz?’ diye sordu. Kendisi istedi. Karşımda eriyen bir kız vardı. Video onun talebiydi..." dedi.

Nihal Candan'a kuşkonmaz yedirmeye çalışmıştı! Pınar Kerimoğlu olayın perde arkasını anlattı

Yaptıklarından hiç pişman olmadığını belirten Pınar kerimoğlu, "Yoğun bakıma yatmamak için direndi. Elimden gelen her şeyi yaptım. Sonra kabul etti, 14 saat kaldı. Ama hiç pişman değilim biliyor musunuz? O kuşkonmazı götürdüğüm için, yediği için. Pastayı ben aldım, çünkü Nihal’in mutlu olması gerekiyordu. Odaya kargo geldi, içinden mavi bir elbise çıktı. Kendi sipariş ettiğini söyledi. Ben onun yanında duran ve mutlu olmaya çalışan bir arkadaşıydım. Gerçekleri anlatıyorum. İki gün boyunca acımı yaşamak için sustum." dedi.

Nihal Candan'a kuşkonmaz yedirmeye çalışmıştı! Pınar Kerimoğlu olayın perde arkasını anlattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İbrahim Tatlıses'ten kızı Elif Ada'ya tebrik! 'Altın ufağım'
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.