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 | Dilek Ulusan

İbrahim Tatlıses'ten kızı Elif Ada'ya tebrik! 'Altın ufağım'

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada’nın karne sevincini sosyal medyada paylaştı. Takdirname alan Elif Ada’nın başarısına oldukça duygulanan İbrahim Tatlıses, "Altın ufağım" notunu düştü.

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İbrahim Tatlıses'ten kızı Elif Ada'ya tebrik! 'Altın ufağım'
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 10:33

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile evlendi ve çiftin Elif Ada isimli kızları dünyaya geldi. Sık sık kızıyla birlikte bir araya gelen İbrahim Tatlıses, son paylaşımında ise kızının okuldaki başarısıyla gurur duydu.

İBRAHİM TATLISES'İN ELİF ADA MUTLULUĞU

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada, takdirname aldı ve bu anı babasıyla kutladı. Ünlü türkücü de sosyal medyadan kızıyla karesini paylaşıp, "Altın ufağım bana takdirname getirdi, tebrik ediyorum. Allah'ım tüm çocukları korusun" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'ten kızı Elif Ada'ya tebrik! 'Altın ufağım'

Elif Ada ise geçtiğimiz günlerde babasıyla karesini paylaşıp, "Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu hiç unutmayacağım❤️ Elimi tutan en güçlü el, bana bakan en güzel gözsün…. En güzel imzan, yanağımdaki öpücüklerin, en güzel fotoğrafım seninle olan…." notunu düştü.

İbrahim Tatlıses'ten kızı Elif Ada'ya tebrik! 'Altın ufağım'
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