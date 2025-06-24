İbrahim Tatlıses'ten kızı Elif Ada'ya tebrik! 'Altın ufağım'

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile evlendi ve çiftin Elif Ada isimli kızları dünyaya geldi. Sık sık kızıyla birlikte bir araya gelen İbrahim Tatlıses, son paylaşımında ise kızının okuldaki başarısıyla gurur duydu.

İBRAHİM TATLISES'İN ELİF ADA MUTLULUĞU

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada, takdirname aldı ve bu anı babasıyla kutladı. Ünlü türkücü de sosyal medyadan kızıyla karesini paylaşıp, "Altın ufağım bana takdirname getirdi, tebrik ediyorum. Allah'ım tüm çocukları korusun" ifadelerini kullandı.

Elif Ada ise geçtiğimiz günlerde babasıyla karesini paylaşıp, "Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu hiç unutmayacağım❤️ Elimi tutan en güçlü el, bana bakan en güzel gözsün…. En güzel imzan, yanağımdaki öpücüklerin, en güzel fotoğrafım seninle olan…." notunu düştü.