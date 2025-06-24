Hande Erçel sarışın oldu! Yeni imajına eleştiri yağdı

Başrolünü Barış Arduç ile oynadığı Aşkı Hatırla filmiyle çok konuşulan Hande Erçel, imajını yeniledi. Saçlarını boyatan Hande Erçel, yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutuldu.

Son dönemde Barış Arduç ile rol aldığı yapımlarla çok konuşulan Hande Erçel, dün sosyal medya hesabından ise yatığı paylaşımla ise takipçilerini ikiye böldü. Saçlarının önlerine balyaj attıran Hande Erçel, yorum yağmuruna tutuldu.

HANDE ERÇEL SARIŞIN OLDU

Sevgilisi Hakan Sabancı ile problemler yaşadığı iddiaları dolaşırken Hande Erçel cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Saçının ön kısmını açtıran Hande Erçel'in bu paylaşımı, takipçilerini ikiye böldü.

HAKAN SABANCI'YA AİLESİNDEN UYARI

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın "Bu ilişkiyi bir kez daha gözden geçir" diyerek oğlu Hakan'ı uyardı. Aynı akşam yapılan aile yemeğinde ise baba Ömer Sabancı'nın, eşine kıyasla daha temkinli davrandığı, ancak oğlunu medyadaki algı yönetimi konusunda uyardığı iddialar arasındaydı.