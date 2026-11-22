Namaza gelen vatandaşın boğazına sarılıp tehditler savurdu: 'Haftaya buraya gelme' diyen şahıs yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camii'nde dün sabah namazı saatlerinde iddiaya göre, namaz kılmak için camiye gelen bir vatandaş aracını dubaların bulunduğu alana park edince, aynı noktada mal indirmek isteyen F.K. bir süre beklemek zorunda kaldı. Araç sahibinin gelmesiyle bir anda öfke krizine giren F.K., talihsiz vatandaşın boğazına sarılarak darp etti ve hakaretler yağdırdı. Vatandaşın defalarca özür dilemesine rağmen sakinleşmeyen gözü dönmüş şahsın, "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" diyerek tehditler savurduğu, ardından dubaları fırlatıp cami imamına dahi küfür ettiği o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, F.K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.