Gaziantep elektrik kesintisi 21, 22 ve 23 Kasım 2026 tarihleri için hazırlanan programla birlikte yeniden gündeme geldi. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek planlı çalışmalar kapsamında ilçelere göre ayrı kesinti takvimleri oluşturuldu. İslahiye'den Nizip'e, Şahinbey'den Şehitkamil'e kadar uzanan programda farklı sokak ve mahallelerin yanı sıra belirli bölgeleri kapsayan çalışmalar da bulunuyor. Kesinti takviminde her çalışma için ayrı tarih ve saat aralıkları belirtilirken, üç günlük programda yer alan bölgelerin ayrıntılı listesi de paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Gaziantep elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım 2026 ne kadar sürecek? İşte 21-22-23 Kasım Gaziantep elektrik kesintisi ilçeleri…

GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ 21-22-23 KASIM 2026

İSLAHİYE

İslahiye ilçesinde 22 Kasım 2026 tarihinde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Boğaziçi 26 Nolu, Boğaziçi 19 Nolu, Boğaziçi Zambak, Boğaziçi 27 Nolu, Papatya, Umut, Boğaziçi 20 Nolu, Boğaziçi 17 Nolu, Boğaziçi 15 Nolu, Kabarçık, Boğaziçi 36 Nolu, Boğaziçi 25 Nolu, Boğaziçi Karanfil, Üzümlü, 18020 Nolu, Boğaziçi 16 Nolu, Boğaziçi Sümbül, Boğaziçi 31 Nolu, Boğaziçi 13 Nolu, Mehtap, Boğaziçi 2 Nolu, Boğaziçi 32 Nolu, Şehit Veysel Günay, Lale, Boğaziçi 43 Nolu, Eren, Boğaziçi 10 Nolu, 18001 Nolu, 18019 Nolu, Boğaziçi 35 Nolu, Boğaziçi 22 Nolu, Boğaziçi 1 Nolu, Boğaziçi 44 Nolu, Boğaziçi Dere, Huzurlu, 508 Nolu, Fener, 605, Boğaziçi 33 Nolu, Boğaziçi 12 Nolu, Özlem, Nergiz, Boğaziçi 14 Nolu, Güzide, Boğaziçi 18 Nolu, Kırmızı Tepe, Boğaziçi 30 Nolu, 18003 Nolu, Boğaziçi Kardelen, 18004 Nolu, Sarp, 18014 Nolu, Mehmet Bozgeyik, Boğaziçi 46 Nolu, Boğaziçi 47 Nolu, Boğaziçi 51 Nolu, Yalın, Kurna, Cevizli, 18018 Nolu, Boğaziçi 21 Nolu, Dilber, Gül, Kerem, Boğaziçi 9 Nolu, Lise, Boğaziçi 45 Nolu, Nilüfer, Boğaziçi 34 Nolu, Muratlar, Boğaziçi 41 Nolu, Sevgi, Boğaziçi 23 Nolu, İhsan, Güven, Osman Nuri Özer, Defne, Selvi, İrem, Boğaziçi 50 Nolu, Çilek, İncirli Pınar, Altınüzüm 15 Nolu, 4 Nolu ve 255 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

23 Kasım'da 09.00 ile 10.30 saatleri arasında 131, 132, 137, 138, 139, 140, 146, 152, 160, 163, 245, 249, 302, 305 ve 306 Nolu sokaklar ile Ahmet Karahan, Fatih, Fikret Öztürk, Mehmet Gelebek ve Necip Fazıl Kısakürek caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 11.00 ile 12.30 saatleri arasında Necip Fazıl Kısakürek ve Güllühüyük bölgelerine elektrik verilemeyecek.

23 Kasım'da 13.30 ile 15.00 saatleri arasında 257, 184, 178, 507, 179, 169, 175 ve 187 Nolu sokaklar ile Tahaffuzhane, Şehit Fatih Çiftçi, Şehit Ömer Halisdemir, Avukat Levent Erdoğan, Şehit Metin Gür, Şehit Süleyman Şen ve Barazi bölgelerinde kesinti yapılacak.

Ayrıca 23 Kasım'da 15.30 ile 17.00 saatleri arasında Hükümet, İsmetpaşa, 8, 2, 40, 3, 1, 11, 12, 16, 67, 14 ve 20 Nolu sokaklar ile Şehit Ali Bozkurt, Santral, Karanfil, Şehit İbrahim Aslan, Kemal Balıkesirli, Hakkı Demirel, Belediye ve 10 Nolu-1 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

24 Kasım'da 09.00 ile 10.30 saatleri arasında 1, 5 ve 6 Nolu sokaklar ile Ağaoğlu, Garnizon, Gaziantep, Hakkı Demirel, Hükümet, Kemal Balıkesirli, Köseibrahim Oğulları, Selimoğlu, Şehit İbrahim Aslan, Ulus, Yüncüler ve 10 Nolu-1 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 11.00 ile 12.30 saatleri arasında 5 ve 2 Nolu sokaklar ile Ulus, Çiçek, Garnizon, Karanfil, Hakkı Demirel, Kurtuluş, 1, İsmetpaşa, Selimoğlu, Hükümet, Santral, 21 ve 22 Nolu sokaklar, İstasyon ve Mert bölgelerine elektrik verilemeyecek.

24 Kasım'da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Altınüzüm 15 Nolu, 4 Nolu, 255, Boğaziçi 26 Nolu, Boğaziçi 19 Nolu, Boğaziçi Zambak, Boğaziçi 27 Nolu, Papatya, Umut, Boğaziçi 20 Nolu, Boğaziçi 17 Nolu, Boğaziçi 15 Nolu, Kabarçık, Boğaziçi 36 Nolu, Boğaziçi 25 Nolu, Boğaziçi Karanfil, Üzümlü, 18020 Nolu, Boğaziçi 16 Nolu, Boğaziçi Sümbül, Boğaziçi 31 Nolu, Boğaziçi 13 Nolu, Mehtap, Boğaziçi 2 Nolu, Boğaziçi 32 Nolu, Şehit Veysel Günay, Lale, Boğaziçi 43 Nolu, Eren, Boğaziçi 10 Nolu, 18001 Nolu, 18019 Nolu, Boğaziçi 35 Nolu, Boğaziçi 22 Nolu, Boğaziçi 1 Nolu, Boğaziçi 44 Nolu, Boğaziçi Dere, Huzurlu, 508 Nolu, 605, Boğaziçi 33 Nolu, Boğaziçi 12 Nolu, Özlem, Nergiz, Boğaziçi 14 Nolu, Güzide, Boğaziçi 18 Nolu, Kırmızı Tepe, Boğaziçi 30 Nolu, 18003 Nolu, Boğaziçi Kardelen, 18004 Nolu, Sarp, 18014 Nolu, Mehmet Bozgeyik, Boğaziçi 46 Nolu, Boğaziçi 47 Nolu, Boğaziçi 51 Nolu, Yalın, Kurna, Cevizli, 18018 Nolu, Boğaziçi 21 Nolu, Dilber, Gül, Kerem, Boğaziçi 9 Nolu, Lise, Boğaziçi 45 Nolu, Nilüfer, Boğaziçi 34 Nolu, Muratlar, Boğaziçi 41 Nolu, Sevgi, Boğaziçi 23 Nolu, İhsan, Güven, Osman Nuri Özer, Defne, Selvi, İrem, Boğaziçi 50 Nolu, Çilek, İncirli Pınar ve Fener bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

25 Kasım'da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Şahmaran bölgesinde, 09.45 ile 17.45 saatleri arasında ise Akinyolu bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 16.00 ile 17.30 saatleri arasında Hünkâr Hacı Bektaş Veli, Barış, İsmetpaşa, 1, 2, 25 ve 22 Nolu sokaklar ile Hakkı Demirel, Garnizon, Kurdoğlu, Vali Muammer Güler, Kemal Balıkesirli, Koyuncular, İstasyon, Emniyet, 21 Nolu, Garnizon-1, 205 Nolu, Mert, Gaziantep, Bardacık, Bülbül ve Şehit İsmet Can bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

NİZİP

Nizip ilçesinde 21 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Mağaracık bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Bahar, Bayır, Hoca Ahmet Yesevi, E-90 Karayolu Üzeri, Bostan, Sekili Akar, Sağlam Çıkmaz, Fatih-2, Yıldırım Beyazıt, Sekili Bahçe ve Adnan Menderes bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

23 Kasım'da 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Gülbahar, İbni Sina, Efe, Hürriyet, Özlem, Çamlık, Nur, Mevlana-1, Arif, Kanuni Sultan Süleyman, Yetkin, Demirbilek ve Kubilay bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Aynı gün 09.30 ile 15.00 saatleri arasında Karakuş, Melek, Gökhan, Habeş Efendi, Rüştiye, Özel İdare ve Şehitler bölgelerinde kesinti yaşanacak.

23 Kasım'da 10.30 ile 12.00 saatleri arasında Yavuz Sultan Selim, Mustafa Kökmen, Ersan, Onur, Habeş Efendi, Çağrı ve Aykut bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Muradiye, Ersan, İrem, Çiğdem, Ümran, Mühendisler, Melek, Vuslat, Mimar, Akdeniz, Akmeşe, Şehitler, Mustafa Kökmen, Karakuş, Onur, Cevdet San, Zümrüt, Habeş Efendi, Mehtap, Güngör ve Serkan bölgelerine elektrik verilemeyecek.

24 Kasım'da 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Kesiktaş bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

25 Kasım'da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Gülbahar, İbni Sina, Efe, Hürriyet, Özlem, Çamlık, Nur, Mevlana-1, Arif, Kanuni Sultan Süleyman, Yetkin, Demirbilek ve Kubilay bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Seda, Harun, Nur ve Yetkin bölgelerine elektrik verilemeyecek.

ŞAHİNBEY

Şahinbey ilçesinde 21 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 109001, 109002, 109003, 109004, 109005, 109006, 109007, 109008, 109009, 109010, 109011, 109012, 109013, 109015, 109016, 109017, 109018, 109019, 109020 ve 109400 Nolu sokaklar ile 74 Nolu sokak ve Acar Değirmen bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 14.00 ile 15.00 saatleri arasında Hasip Duru, Katırcı ve İplikçi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

22 Kasım'da 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Sarraf, 47025 Nolu, 47026 Nolu sokaklar ve Kaptan bölgesine elektrik verilemeyecek.

23 Kasım'da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 105001, 105500 ve 196500 Nolu sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

ŞEHİTKAMİL

Şehitkamil ilçesinde 21 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 38005, 38006, 38008, 38024, 38053, 38093 ve 38096 Nolu sokaklar ile M. Saip Konukoğlu ve Şehit Mehmet Doğruer bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 66001, 66011, 66070, 66072 ve 66082 Nolu sokaklarda da elektrik kesintisi uygulanacak.

21 Kasım'da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 110017, 110019, 41119, 41129, 41144, 41146, 41150, 41151 Çıkmaz, 41152, 41155, 41156, 41157, 41158, 41159, 41160, 41166, 41167, 41168, 41173 ve 41177 Nolu sokaklar ile Fedai Mehmet bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Bademci, Çelik, Haytaoğlu, Kasap Sait, Korutürk, Öğretmen, Şoför Ali, Tekel, Ceydeli, Çetin, Fedai Kalmaz, Fedai Mustafa, 31032, 31088, Derviş Hacı, Karşıyaka, Şehit Halil İbrahim Yılmaz, 41003, 41005, 41006, 41007, 41008, 41009, 41010 Çıkmaz, 41021, 41026, 41027, 41028, 41031, 41034, 41037, 41038, 41042, 41045, 41047, 41052, 41060, 41061, 41062, 41063, 41064, 41065, 41066, 41067, 41068, 41069, 41070, 41071, 41072, 41073, 41074, 41075, 41076, 41077, 41095, 41096 Çıkmaz, 41097 Çıkmaz, 41098, 41101 Çıkmaz ve 41180 Nolu sokaklar ile 9 Eylül, Altıntaş, Aşık Geçidi, Aydın, Çeviker, Deniz, Dumlupınar, Esentepe, Girne, Hatip, İskele, Kamber Çıkmazı, Kaplan, Kaynak Geçidi, Liman, Namık Kemal, Nişancı, Okçu, Onbaşı, Öcal Çıkmazı, Ökkeş Postacı, Postacı, Sandalcı, Şehit Şerif Tilkioğlu, Şehit Baki Çulcu, Şehit Serdar Aslan, Şehit Yunus Emre Çelik, Şentürk, Şoför Ali Çıkmazı, Uludağ, 49022 ve 49070 Nolu bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

22 Kasım'da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 52025, 52041, 52044, 52045, 52046 ve 58029 Nolu sokaklar ile Sezen Aksu ve Şehit Ertuğrul Polat bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 98001, Akçagöze Küme Evler, 87001, 87001 Çıkmaz, 87002, 87002 Çıkmaz, 87003, 87004, 87005, 87006, 87007, 87008, 87009, 87010, 87011, 87012, 87013, 87014, 87015, 87017, 87018, 87019, 87020, 87021, 87022, 87023, 87024, 87025, 87026, 87027, 87028, 87051, 87052, 87053, 87054, 87056, 87058, 87059, 87061, 87062, 87063, 87064, 87065, 87066, 87067, 87068, 87070, 87071, 87073, 87074, 87075, 87076, 87077, 87078, 87079, 87080, 87081, 87083, 87084, 87085, 87087, 87090, 87093, 87110, 87126, 87129, 87132, 87134, 87135, 87136, 87140, 87143, 87144, 87147, 87149, 87152, 87153, 87154, 87155, 87156, 87157, 87169, 87171, 87172, 87173, 87174, 87175, 87176, 87177, 87178, 87179, 87180, 87181, 87182, 87183, 87184, 87185, 87186, 87187, 87188, 87189, 87190, 87192, 87193, 87195, 87196, 87199, 87200, 87201, 87202, 87203, 87208, 87209, 87212, 87214, 87215, 87216, 87217, 87219, 87220, 87221, 87224, 87225, 87227, 87230, 87231, 87232 ve 87233 Nolu sokaklar ile 93123, Atatürk, Barış, Cumhuriyet, Çamlık, Çıksorut, İstiklal, Kahramanmaraş, Karlık, Kume Evler, Küme Evler Mevkii, Nesimi, Pınarbaşı, Sanayi, Şehit Arif, Şehit Bülent Özbay, Şehit İsmail, Şehit Zihni, 13, 100001, Aktoprak, Hacıkamber Küme Evler, O.S.B. 6. Bölge 83616, 08002, Kume Evler, 110009, 110010, 110015, 110019, 88001, 88002, 88003, 88004, 88005, 88006, 88007, 88008, 88009, 88010, 88011, 88012, 88013, 88015, 88017, 88020, 89024, 115001, 115002, 115003, 115004, 115005, 115006, 115007, 115008, 115009, 115011, 115012, 115013, 91006, 118110, 42045, 124002, 93003, 93017, 93052, 93100, 66021, 132015, 135005, 139004, 140045 ve 140067 Nolu sokaklar ile Erikli Küme Evler, Göksüncük Küme Evler, Şehit Mehmet Cücük, İncesu, Küme Evler Sokak, Erikli, Taşlıca Küme Evler ve K.Maraş bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

23 Kasım'da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 87056, 05001, 05002, 05002 Nolu, 05003, 05004, 05005, 05006, 05007, 05008, 05009, 05010, 05011, 05012, 05013, 05014, 05015, 05017, 05018, 05020, 05021, 05022, 05023, 05024, 05025, 05026, 05028, 05029, 05030, 05031, 05034, 05035 ve 05040 Nolu sokaklar ile Atabek Küme Evler, Yavuzeli Yolu, 11001, 11001 Nolu, 11002, 11003, 11004, 11005, 11006, 11007, 11008, 11009, 11010, 11011, 11013, 11017, 106002, 110015 ve 110022 Nolu sokaklar, Şehit Mehmet Cücük, Küme Evler Mevkii, 118023, 118101, 45001, 45002, 45003, 45004, 45005, 45006, 45007, 45008, 45009, 45010, 45011, 45012, 45013, 45014, 45015, 45016, 45017 ve 45018 Nolu sokaklar ile Karahöyük, Göllü, 47002, 47003, 47013, Kume Evler Mevkii, 60009, 132001, 132002, 132003, 132004, 132005, 132006, 132007, 132008, 132009, 132010, 132010 Nolu, 132011, 132012, 132013, 132015, 132015 Nolu sokaklar, Küme Evler Mevki, Suboğaz, Suboğaz Küme Evler ve 135002 Nolu sokakta elektrik kesintisi uygulanacak.

22 Kasım'da 09.00 ile 14.00 saatleri arasında 82099, 151115, 151124, 03002, 03036, 08026, 08063, 08118, 06064, 110022, 152055, 38004, 40064, 118103, 55003, 60704, 60712, 60717, 60721, 60722, 60723, 60724, 60725, 60728, 60729, 60731, 60733, 60734, 60735, 60736, 60737, 60739, 60740, 60755, 60796 ve 60805 Nolu sokaklar ile Araban Yolu, Şehit Ömer Halisdemir, Onbaşı ve Durdu Yetkin Şekerci bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

23 Kasım'da 09.00 ile 10.15 saatleri arasında 27042, 27064, 27040, 27050, 27051 ve 27010 Nolu sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 10.45 ile 12.00 saatleri arasında 27024 ve 27053 Nolu sokaklar ile Şehit Metin Gür bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

23 Kasım'da 12.30 ile 13.45 saatleri arasında 27016, 27017, 27040, 27040 Nolu ve 27102 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 14.15 ile 15.30 saatleri arasında 27019, 27019 Nolu, 27027, 27029, 27058, 27061, 27063 ve 27098 Nolu sokaklar ile Şehit Metin Gür ve Şehit Serdal Şakır bölgelerine elektrik verilemeyecek.

23 Kasım'da 16.00 ile 17.15 saatleri arasında 27010, 27086, 27090 ve 27091 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.