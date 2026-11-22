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İstanbul
ROKETSAN tarafından geliştirilen Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido ORKA, Bayraktar AKINCI insansız hava aracından gerçekleştirilen atış testini başarıyla tamamladı.
ROKETSAN, testin başarıyla tamamlandığını sosyal medya hesabı X üzerinden duyurdu. Şirket paylaşımında, "Mavi Vatan'ın #ORKA'sı, #AKINCI'nın kanatlarında! Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpidomuz ORKA, Bayraktar AKINCI platformundan gerçekleştirilen atış testini başarıyla tamamladı!" ifadelerine yer verdi.
ROKETSAN açıklamasında, "Geliştirdiğimiz ileri teknolojilerle denizaltı savunma harbinde platform çeşitliliğini artırıyor, denizlerdeki caydırıcı gücümüzü pekiştiriyoruz" diye konuştu.