Döner yerken ölümden döndü: Adana’da korkutan anlar kamerada

Adana’nın Seyhan ilçesinde arkadaşlarıyla döner yemeye gelen bir kişinin nefes borusuna et parçası kaçtı. Nefes alamayan kişi fenalaşırken, durumu fark eden dönerci Suphi Atar, nefes alamayan müşterisine Heimlich manevrası yaptı. Müdahalenin ardından nefes borusundaki yemek parçası çıkan kişi, rahat nefes almaya başladı. Panik anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.