Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Adıyaman'daki yüksek gerilim enerji iletim hatlarında olası arıza ve elektrik kesintilerinin önüne geçmek amacıyla helikopterle "İzolatör Yıkama Uçuşu" gerçekleştirdi. Enerjili hatlara yaklaşılarak yüksek saflıkta basınçlı suyla yapılan temizlik sayesinde, iletim hattındaki enerji kesilmeden bakım tamamlandı.