Patlıcanlı Teyzem Köfte, iki sevilen malzemeyi aynı tabakta buluşturan, ev mutfağını hatırlatan yemeklerden biri. Köftenin baharatlı ve doyurucu lezzeti, patlıcanın kendine has aromasıyla tamamlanıyor. Bu uyum, yemeği yalnızca günlük sofralar için değil, misafir ağırlarken farklı bir ana yemek sunmak isteyenler için de ilgi çekici hâle getiriyor. Peki, MasterChef patlıcanlı teyzem köfte nasıl yapılır?

PATLICANLI TEYZEM KÖFTE TARİFİ

Gerekli malzeme

5 adet patlıcan

3 adet domates

5-6 adet sivri biber

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

Köftesi için:

500 gram kıyma

4 diş sarımsak

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 tutam toz kırmızı biber

PATLICANLI TEYZEM KÖFTE NASIL YAPILIR?

Patlıcanlı Teyzem Köfte hazırlamak için öncelikle patlıcanları güzelce yıkayıp uzunlamasına ortadan ikiye bölün. Karnıyarık yapar gibi iç kısımlarını hafifçe açarak köfte harcı için yer hazırlayın. Hazırladığınız patlıcanları fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış fırına vererek bir miktar yumuşamalarını sağlayın.

Bu sırada köfte harcını hazırlamaya başlayın. Kıymayı geniş bir kaba alın. İçerisine rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, galeta unu veya bayat ekmek içi, tuz, karabiber ve damak zevkinize uygun baharatları ekleyin. Bütün malzemeleri iyice yoğurarak birbirine geçmesini sağlayın. Harcın kıvam alması için birkaç dakika dinlendirin.

Fırında hafifçe pişen patlıcanları çıkarın. Hazırladığınız köfte harcını uzun şerit halinde şekil vererek, patlıcanların açtığınız iç kısımlarına yerleştirin ve üzerlerini güzelce doldurun. Ardından tepsiyi yeniden fırına verin ve köfteler tamamen pişip patlıcanlar yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Köftelerin içinin de iyice piştiğinden emin olduktan sonra fırından çıkarın. Birkaç dakika dinlendirdiğiniz Patlıcanlı Teyzem Köfteyi sıcak olarak servis edebilirsiniz.