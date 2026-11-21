Hırsız kameraya takıldı! Çalıştığı iş yerinin kasasını boşalttı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çalışan U.Y. isimli personel, kasada iki deste halinde bulunan 50 bin lirayı çalarak kaçtı. İşletme sahibinin olayı fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlatırken, şüphelinin kasayı açıp para destelerini çaldığı hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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