Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Adana'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

3.1 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü olarak Saimbeyli ilçesi gösterildi. Saat 19.47'de kaydedilen depremin derinliği 6.94 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ FEKE'Yİ İŞARET ETTİ

Sarsıntı, Kandilli Rasathanesi tarafından da tespit edildi. Rasathane, depremin büyüklüğü konusunda AFAD'la aynı veriyi geçerken merkez üssü için kentin Feke ilçesini işaret etti.

Sarsıntının, ilçeye bağlı Akoluk Mahallesi'nde meydana geldiği bilgisi verilriken depremin derinliği 2.2. kilometre olarak ölçüldü.