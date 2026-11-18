Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkımlara neden olan 2023'teki 6 Şubat depremlerinde kırılmayan faylar deprem uzmanlarının inceleme konusu oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kırılmayan faylar için Suriye'de inceleme! Kazıyla her şey ortaya çıkacak Türkiye ve Suriye'den deprem uzmanları, 6 Şubat 2023 depremlerinde kırılmayan ve iki ülke sınırlarında yer alan fay hatlarını incelemek üzere ortak çalışma başlattı. Türkiye ve Suriye'deki üniversiteler, MTA ve AFAD yetkililerinden oluşan 20 kişilik ekip Suriye'deki fay hatlarında 5 gün boyunca incelemelerde bulundu. Çalışma kapsamında Ölü Deniz Fayı ile bağlantılı Yesemek, Hacıpaşa, Reyhanlı, Afrin, Sarmada ve Armanaz fayları mercek altına alındı. Kahramanmaraş'tan Kızıldeniz'e uzanan yaklaşık 1000 kilometrelik Ölü Deniz Fay zonu segmentlerinin önemli bir bölümünün 500 ila 2 bin yıldır kırılmadığı belirtildi. Uzmanlar, fayların geçmişini ve depremselliğini saptamak amacıyla 20-30 metre eninde ve 3-4 metre derinliğinde hendek açılacak yerleri belirledi.

Türkiye ve Suriye'nin farklı üniversitelerinde görev yapan deprem uzmanlarından oluşan 20 kişilik ekip, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü yetkilileri, Suriye'deki fay hatlarının bulunduğu bölgelerde çalışmalara başladı.

Türkiye ekibinde AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar koordinatörlüğünde yürütülen çalışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Volkan Karabacak ve MTA'dan Hasan Elmacı katıldı.

ÖLÜ DENİZ FAYI BAĞLANTISI VE SURİYE'DEKİ FAYLAR MERCEK ALTINA ALINDI

Ölü Deniz Fayı ile bağlantılı bir kısmı Türkiye'de yer alan Yesemek, Hacıpaşa ve Reyhanlı fayları ile Suriye topraklarındaki Afrin, Sarmada ve Armanaz fayları ekipler tarafından incelendi.

Çalışmalara katılan AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye ve Suriye arasında depremsellik ve fayların tanınması için çok kapsamlı çalışma başlatıldığını söyledi.

HENDEK YERLERİ BELİRLENDİ

6 Şubat depremlerinde Türkiye tarafındaki fayların önemli bir kısmının kırıldığını hatırlatan Sözbilir, "Asrın felaketi sonrası komşumuz Suriye'deki sınır ötesi faylarda henüz bir kırılma gerçekleşmedi. Dolayısıyla bu fayların tarih öncesi deprem geçmişini ortaya koymak için bir çalışma yaptık. Öncelikle Afrin, Armanaz ve Sarmada fayları üzerinde arazide inceleme yaptık. Oradaki fayların özelliklerine göre farklı kesimlerinde hendek yerlerini belirledik. Bir sonraki gelişimizde bu faylar üzerinde belli ölçeklerde hendek açacağız. Böylece gelecekte ve yakın dönemde bu fayların depremselliğini ortaya koymuş olacağız." diye konuştu.

Sözbilir, deprem ve yer bilimi konusunda uzman isimlerle Suriye'de 5 gün boyunca fayları incelediklerini dile getirdi.

"FAYLARIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ 2 BİN YILDIR KIRILMAMIŞ"

Fayların bir kısmının Türkiye'den geçtiğini belirten Sözbilir, şunları kaydetti:

"Yarısı bizim tarafta, yarısı Suriye'de olan faylar var. Kilis'ten güneye doğru inen faylar var. Bunlar Ölü Deniz Fayı'nın segmentleri aslında. Ölü Deniz Fay zonu, Kahramanmaraş'tan başlayıp Kızıldeniz'e kadar uzanan yaklaşık 1000 kilometre uzunluğundaki bir fay. Bu fayların önemli bir bölümü 500 ila 2000 yıldır kırılmamış görünüyor. Dolayısıyla bizim için yakın gelecekte kırılma tehlikesi olan faylar hangileri bunları bilmek istiyoruz. Bu faylar son depremi ne zaman yaptı? Ne kadar vaktimiz var, tüm bunları öğrenmek istiyoruz. Türkiye ve Suriye arasındaki faylar bu şekilde ilk kez inceleniyor. Fayları bilimsel olarak tanımaya çalışıyoruz."

"VERİLERE GÖRE ESKİ DEPREMLERE AİT KAYITLARI ÇIKARACAĞIZ"

AFAD'ın belirleyeceği takvime göre yeniden bölgeye gideceklerini dile getiren Prof. Dr. Sözbilir, yerinde gözlem yaptıkları her fay üzerinde en az ikişer hendek yeri saptadıklarını ifade etti.

20-30 metre eninde ve 3-4 metre derinliğinde hendekler açacaklarını anlatan Sözbilir, "Fayın geçmişini göreceğiz, örnekler toplayacağız, onlar analize gidecek. Elde edeceğimiz verilere göre fayların eski depremlere ait kayıtlarını ortaya çıkaracağız. Tüm bunların ardından bölgedeki fayların Suriye ve Türkiye için ne kadar tehlike oluşturacağı belirlenmiş olacak." diye konuştu.

