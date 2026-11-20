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İstanbul
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), tüm dünyada büyük merakla beklenen GTA 6 rüzgarına yerli ve milli hava araçlarıyla katıldı. Kurumun resmi sosyal medya yayınlanan yayınlanan video GTA'nın illüstrasyon tarzıyla hazırlandı.
Görüntülerde sırasıyla genel maksat helikopteri GÖKBEY, insansız savaş uçağı ANKA III, jet eğitim uçağı HÜRJET ve milli muharip uçak KAAN gün batımı tonlarındaki şehir silüetleri üzerinde süzülürken resmedildi. Video, dört hava aracının klasik GTA kapak tasarımını andıran tek bir karede birleşmesiyle sonlandı.