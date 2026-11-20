TUSAŞ'tan GTA 6 paylaşımı: KAAN, HÜRJET ve ANKA III bir arada

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), tüm dünyada büyük merakla beklenen GTA 6 rüzgarına yerli ve milli hava araçlarıyla katıldı. Kurumun resmi sosyal medya yayınlanan yayınlanan video GTA'nın illüstrasyon tarzıyla hazırlandı.

YERLİ HAVA ARAÇLARI GTA 6 TARZINDA GÖSTERİLDİ

Görüntülerde sırasıyla genel maksat helikopteri GÖKBEY, insansız savaş uçağı ANKA III, jet eğitim uçağı HÜRJET ve milli muharip uçak KAAN gün batımı tonlarındaki şehir silüetleri üzerinde süzülürken resmedildi. Video, dört hava aracının klasik GTA kapak tasarımını andıran tek bir karede birleşmesiyle sonlandı.