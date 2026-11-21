Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen atama ve görevden alma kararları yer aldı. Kararlara göre 3 bakanlık kadrosunda görevli olan 3 bürokrat görevden alındı.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları! 3 bakanlık bürokratı değişti Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararlara göre 3 bakanlık bünyesindeki bürokratlar görevden alınırken yerlerine ve ilgili kurumlara yeni atamalar yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ordu İl Müdürü Harun Tan görevden alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Sistem Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan görevden alınarak yerine Selçuk Aydemir atandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı görevden alındı ve yerine Dursun Baştürk getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi görevden alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Çankaya atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ordu İl Müdürü Harun Tan görevden alındı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Coğrafi Sistem Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan görevden alınırken, boşalan Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Aydemir atandı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı görevden alınırken, boşalan Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğüne Dursun Baştürk atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi görevden alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde ise açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Çankaya atandı.