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İstanbul
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen atama ve görevden alma kararları yer aldı. Kararlara göre 3 bakanlık kadrosunda görevli olan 3 bürokrat görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ordu İl Müdürü Harun Tan görevden alındı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Coğrafi Sistem Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan görevden alınırken, boşalan Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Aydemir atandı.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı görevden alınırken, boşalan Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğüne Dursun Baştürk atandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi görevden alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde ise açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Çankaya atandı.