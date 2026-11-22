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İstanbul
Ocak ayında emekli maaşlarına yapılması beklenen artışla birlikte bankaların promosyon yarışında yeni bir dönem başlıyor. Halihazırda ek koşullarla 35 bin lirayı aşan promosyon tutarlarının, zamlı maaşlarla üst dilime geçecek emekliler için daha da yukarı çıkması beklenirken; uzmanlar yüksek ödemeden yararlanmak için taahhüt yenileme ve banka değişikliği şartına dikkat çekiyor.
Yeni yıla yaklaşılırken milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027 maaş zammına çevrildi. Kasım ayı itibarıyla maaşını taşıyan emeklilere sunulan kampanyalarda toplam avantaj; fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve sigorta gibi ek ürün şartlarıyla birlikte 30 ila 35 bin lira bandına kadar yükselmiş durumda.
Ancak bu tutarların tamamı koşulsuz nakit olarak ödenmiyor. Mevcut tarifelerde 20 bin lira ve üzeri aylık alan emeklilere doğrudan 20 bin liraya kadar koşulsuz nakit promosyon verilirken, 35 bin lirayı aşan paketlerdeki ilave ödüller ek işlem şartlarına bağlanıyor. Yılbaşından sonra zamlı maaşların hesaplara yatmasıyla birlikte bankaların taban ve tavan promosyon tutarlarını yeniden yukarı çekmesi bekleniyor.
Ocak ayında emekli aylıklarına yaklaşık yüzde 10 enflasyon farkına ek olarak yüzde 10-15 refah payı veya seyyanen artış yapılması gündemde. Toplam zammın yüzde 15-25 bandında gerçekleşmesi halinde pek çok emekli, bankaların promosyon tarifelerindeki bir üst maaş dilimine yükselecek.
Mevcut 3 yıllık taahhüt süresi dolmayan emekliler de yüksek promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Bunun için alınan promosyonun tamamı değil, yalnızca kalan taahhüt süresine karşılık gelen tutar eski bankaya iade ediliyor:
Asgari ücrete yüzde 30 zam senaryosunda net ücretin 28 bin 75 lira 50 kuruştan yaklaşık 36 bin 500 liraya çıkması öngörülürken, maaş hacmindeki artış özel sektör çalışanlarını da etkileyecek. Çalışanlara promosyon ödenmesi işyerindeki anlaşmaya bağlı olsa da büyüyen maaş hacmi, yeni dönem banka anlaşmalarında çalışanların pazarlık gücünü artıracak.