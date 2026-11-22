Ancak bu tutarların tamamı koşulsuz nakit olarak ödenmiyor. Mevcut tarifelerde 20 bin lira ve üzeri aylık alan emeklilere doğrudan 20 bin liraya kadar koşulsuz nakit promosyon verilirken, 35 bin lirayı aşan paketlerdeki ilave ödüller ek işlem şartlarına bağlanıyor. Yılbaşından sonra zamlı maaşların hesaplara yatmasıyla birlikte bankaların taban ve tavan promosyon tutarlarını yeniden yukarı çekmesi bekleniyor.