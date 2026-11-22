EMEKLİ ZAMMINDA DÖRT TEMEL UNSUR ÖNE ÇIKIYOR

Emekli maaşlarına yapılacak artışa ilişkin farklı hesaplamalar konuşulmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, henüz kesinleşmeyen zam senaryolarını değerlendirerek emeklilerin yaşları ve prim gün sayılarına göre nasıl bir artış alabileceğini anlattı.

Yılmaz, hesaplamalarda dört temel unsurun öne çıktığını belirterek bunları yaş, prim, refah payı ve seyyanen zam olarak sıraladı. Söz konusu değerlendirmelerin kesinleşmiş bir düzenleme olmadığını, mevcut bilgiler üzerinden oluşturulan olası senaryoları yansıttığını da vurguladı.