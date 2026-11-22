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İstanbul
Antalya’nın Alanya ilçesinde M.Ü., R.Ü., İ.Ü. ve A.Ü. isimli vatandaşlar ile yabancı uyruklu S.E., R.E., O.E. ve M.S.E. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Yol kenarında başlayan tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Öfkeli taraflar birbirine acımasızca saldırırken, R.E., S.E., R.Ü. ve M.Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.