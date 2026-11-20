İstanbul Bağcılar’da bir hastanenin acil servisinde, bir hastanın ölüm haberinin ardından yakınları ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Olayda 1 sağlık çalışanı ve 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre olay, bugün Bağcılar’da bir hastanenin acil servisinde meydana geldi. Acil servise getirilen M.Ş.T. (49) burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÖLÜM HABERİNİN ARDINDAN ARBEDE ÇIKTI

Ölüm haberinin ardından hastanın yakınları A.S.Ö. (19), Â.T. (18), A.T. (21) ve R.T. (21) ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Arbede sırasında acil servis hemşire yardımcısı H.K. (46) ile güvenlik görevlisi K.A. (37) kesici aletle, güvenlik görevlileri N.B. (32) ve O.H. (32) ise darbedilerek yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, 4 şüpheliyi olayda kullanılan kesici aletle birlikte kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: SAĞLIKTA ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastanenin acil servisinde görev başındaki sağlık çalışanları ve güvenlik personeline yönelik saldırının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Güner, paylaşımında, "Saldırıda yaralanan çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyor, sağlıkta şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyorum. Tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun. Sağlıkta şiddetin hiçbir türü kabul edilemez. Çalışma arkadaşlarımızın yanındayız ve olayla ilgili adli süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.