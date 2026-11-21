İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kiracı olarak yaşadığı evin duvarlarına şiirler yazan Abdullah Güngör, tüm Türkiye'nin konuştuğu olayın ardından ilk kez açıklamada bulundu. Olayın bu kadar konuşulmasını beklemediğini söyleyen Güngör, neden duvarları şiirle kapladığını açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Evin duvarlarına şiirler yazmıştı! Türkiye'nin konuştuğu kiracı sessizliğini bozdu: Bakın neden yapmış Büyükçekmece'de 9 aydır kirasını ödemediği için evden tahliye edilen Abdullah Güngör, evin duvarlarına şiirler yazdığı olayı ve bu süreçteki yaşadıklarını anlattı. Abdullah Güngör, kentsel dönüşüm nedeniyle iş yerini kaybetmesi ve kız arkadaşının hapse girmesi gibi sıkıntılı bir dönemde eve geçtiğini ve bu süreçte kira ödemelerinde gecikmeler yaşadığını belirtti. Ev sahibinden mühlet istediğini ancak durumu düzeltemediğini ifade eden Güngör, şiir yazmaya kendiliğinden başladığını ve evin her köşesine konularına göre şiirler yazdığını söyledi. Uyurken meşhur olduğunu ve haberleri görünce şaşırdığını belirten Güngör, evi mağdur etmediğini ve çıkarken evi boyayacaklarını, ancak kentsel dönüşüme gireceği için yıkılana kadar oturacaklarını düşündüğünü dile getirdi. Şiirleri yaklaşık 2.5-3 ay içinde yazdığını, önce küçük kalemle başlayıp yer kalmayınca büyük kalemle devam ettiğini anlattı.

"TAVANA YAZI YAZMAK ÇOK ZOR, DEVAM EDEMEDİM"

Güngör, yaşanan olayı aktararak, "Sıkıntılı başladı, iş hayatımızla ilgili sıkıntılar vardı. Kentsel dönüşümden dolayı iş yerimizi kaybettik. O depresyonla o eve geçtik, dolayısıyla 1-2 ay kiramız gecikti. Ondan sonra ödeme yaptık, sonra tekrar 1-2 ay gecikme olmuştu. Ev sahibinden mühlet istedik, bize biraz zaman ver diye. Ondan sonra bir türlü düzelemedik, ödeyemedik. O sırada kız arkadaşım da hapse girmişti, aslında o da yabancı olduğu için pasaportunun süresi bitmişti. O sıkıntılı dönemde nasıl başladığını bilmiyorum. Kendiliğinde başladım, oradan devam etti. Tavana yazı yazmak çok zor, o yüzden devam edemedim. Tavanlar kalmıştı" dedi.

"KENDİMİ O KADAR KAPTIRDIM Kİ..."

Uyurken meşhur olduğunu anlatan Güngör, "Haberleri görünce şaşırdım, böyle bir şey olacağını rüyamda görsem inanmazdım. İlkten avukat paylaşmış, üzüldü. O da, evi mağdur etti diye paylaştı. Mağdur değil, biz oradan çıkarken boyayıp çıkacaktık. 7-8 ay kiramız gecikti, şu an yeni bir dükkan kurmayla uğraşıyorum. Toparlayıp, kirayı toplu bir şekilde vereceğim. Zaten kentsel dönüşüme girdi, üst katlar komple boşaldı. Boşalan yerlere de kiracı almıyorlar, satılık yazıyorlar. Boyayıp çıkacaktık ama kentsele gireceği için yıkılıncaya kadar oturacaktık. Kız arkadaşım hapisten çıkınca bu kadar şaşırmadı. Sonra o da şaşırdı. Uyurken bunlar oldu, bir uyandım herkes beni arıyor. O sıralar işten geliyordum, bir iki saat zamanım oluyordu. O ara uyuyuncaya kadar yazıyordum. Ama bazen kendimi kaptırırdım ki, akşam 18.00'a kadar yazıyordum. O yazıları 2.5-3 ay içinde yazdım. Normalde küçük kalemle yazdım, yer kalmayınca bu sefer o yazıların üstünden büyük kalemle yazmaya başladım. Evin her köşesini konusuna göre şiirler yazdım. Mesela mutfağına yemek üzerine şiirler yazdım" diye konuştu.