Beşiktaş’ta bu sezon gösterdiği performansla vitrine çıkan Junior Olaitan, transfer gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Siyah-beyazlı formayla yakaladığı ivme sayesinde birçok Avrupa kulübünün radarına giren, özellikle İngiliz ekiplerinin yakından izlediği 24 yaşındaki Beninli orta saha oyuncusu için yönetimin stratejisi şekillendi.

GALATASARAY DERBİSİNDE GÖZLEMCİ TAKİBİ

Yükselen grafiğiyle dikkatleri üzerine toplayan Junior Olaitan’ın, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde tribünden takip edileceği belirtildi. Bazı Avrupa kulüplerine bağlı gözlemcilerin derbide Beninli oyuncuyu mercek altına alacağı, ocak ayı yaklaşırken resmi tekliflerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

OCAK AYINDA SATIŞ DÜŞÜNÜLMÜYOR

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi kulvarlarında yoluna devam eden Beşiktaş, kadronun önemli parçalarından biri haline gelen Olaitan’ı sezon ortasında bırakmak istemiyor. Siyah-beyazlı yönetimin, 24 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde masaya gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacağı kaydedildi.

KULÜP REKORU HEDEFİ: 26 MİLYON EURO ÜSTÜ

Beşiktaş yönetiminin uzun vadeli planında Junior Olaitan’dan kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde etmek yer alıyor. Genç oyuncunun çıkışını sürdürmesi durumunda rekor bir rakamla takımdan ayrılabileceği değerlendiriliyor. Siyah-beyazlıların tarihindeki en yüksek bonservis geliri, Gedson Fernandes’in 26 milyon euro karşılığında Spartak Moskova’ya transferiyle sağlanmıştı.

BU SEZON 20 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Junior Olaitan, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 20 resmi maçta sahaya çıktı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik performans ortaya koyarak toplam 10 gole doğrudan katkı verdi.