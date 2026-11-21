AK Parti'ye son dönemde gerçekleşen katılımların ardından yeni transfer iddiaları da gündem oldu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik canlı yayında 5 belediyeyi işaret ederek AK Parti'ye geçişlerin yaşanabileceğini belirtti.

"ÖZGÜR ÖZEL'E SÜRPRİZ OLABİLİR"

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 belediye başkanına AK Parti rozeti takmasının ardından gözler yeni isimlere çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'daki büyükşehir belediyesini işaret eden Atik, Besim Dutlulu'nun AK Parti'ye geçebileceğini belirtti.

"SIRADA BEKLEYEN BELEDİYELER VAR"

TGRT Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Fatih Atik, bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçebileceğini söyledi.

Gazeteci Fatih Atik, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Sırada bekleyen isimler var. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve sürpriz olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun AK Parti'ye geçeceğini düşünüyorum. Özgür Özel'e sürpriz olabilir. Muğla'da Menteşe ve Marmaris sırada bekliyor, onların da temasları var."