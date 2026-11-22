ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya varılamaması halinde 1 Ocak'tan sonra bu ülkeye yönelik askeri saldırı emri verebileceğini belirtti.

"ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA YENİ YILDAN SONRA SALDIRI EMRİ VEREBİLİRİM"

Trump, Fox News'e telefonla verdiği röportajda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İranlı müzakerecileri görüşmeleri oyalamakla suçlayan Trump, anlaşmaya varılamaması halinde yeni yıldan sonra bu ülkeye yönelik askeri saldırı emri verebileceğini söyledi.

MÜZAKERECİLERE SERT SÖZLER VE DENİZ ABLUKASI MESAJI

Trump, İranlı yetkililerin ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimler öncesine kıyasla daha saldırgan bir tutum sergilediğini savunarak, müzakerecileri "profesyonel step dansçıları" olarak nitelendirdi.

İranlı yetkililerin sürekli konuştuğunu ancak somut bir adım atmadığını öne süren Trump, yürütülen görüşmelerin "anlamsız" olduğunu söyledi.

Trump, İran'ın ABD'nin deniz ablukasını aşmaya çalışması ihtimaline de değinerek, "Umarım denerler, donanmalarının geri kalanı gibi hepsi denizin dibini boylar." ifadesini kullandı.