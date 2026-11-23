İstanbul’un Sarıyer ilçesi Uskumruköy mevkiinde akşam saatlerinde aslan paniği yaşandı. Bölgedeki güvenlik kameralarında dişi bir aslanın gezdiği fark edildiği anlarda ekiplere ihbar yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Sarıyer zabıta ekipleri termal kamerada görülen aslan için arama çalışmaları başlattı.

Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, ekiplerin ve aslanın zarar görmemesi için vatandaşlara sokağa çıkma uyarısı yaptı. Aslanın bulunması için başlatılan arama çalışmaları gece boyunca devam etti.

GALATASARAY'IN FUTBOLCU GÖRÜLDÜ

Arama faaliyetleri sürerken Galatasaray’ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı’nın da bölgede görüldüğüne ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Bardakcı’nın aslanı arama çalışmaları sırasında olay yerine geldiği öne sürülürken, futbolcunun Instagram hesabından yaptığı paylaşım da sosyal medyada gündem oldu.

GECE YARISI ASLAN PAYLAŞIMI YAPTI

Galatasaraylı futbolcu, sosyal medya hesabından bir aslanı sevdiği görüntüleri paylaştı. Gece saatlerinde yapılan paylaşım, Sarıyer’deki aslan arama çalışmalarıyla birlikte dikkat çekti.