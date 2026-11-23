İstanbul'un Sarıyer ilçesinde görüldüğü iddia edilen ve dün akşamdan bu yana arandığı belirtilen aslanla ilgili çalışmalar sürerken, Irak'ta uzun yıllardır aslan besleyen iş insanı Ahmet Akbey'den açıklama geldi. Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde çocuk yaşlarda vahşi hayvanlara ilgi duymaya başlayan Akbey, 14 yıldır Irak'ın Duhok kentinde 14 aslanıyla birlikte yaşıyor. Aslanların davranışlarını yakından tanıyan Akbey, kayıp olduğu belirtilen hayvanın bulunmasına yardımcı olmak amacıyla Sarıyer'e doğru yola çıktı.

"ÖĞLE SAATLERİNDE ORTAYA ÇIKAR"

Dün akşam kendisinin de bölgede bulunduğunu belirten Akbey, gerçekten bir aslan görülmüş olması halinde hayvanın kolaylıkla bulunabileceğini söyledi.

Aslanın korktuğu için saklanmış olabileceğini ifade eden Akbey, "Şu an mutlaka bir yerde saklanıyor. Tedirgin olmuştur. Saat 13.00 gibi tekrar ortaya çıkar. Şu an onların yatma saati olduğu için sesten tedirgin olmamışsa çok kolay bulunur" dedi.

"TERMAL KAMERA YANILTABİLİR"

Arama çalışmalarında termal kameraların her zaman doğru sonuç vermeyebileceğini belirten Akbey, "Termal kamera bazen yanıltabilir. Yavru köpek, kedi olabilir. Onu tespit etmek çok zor olur" ifadelerini kullandı.

"DESTEK OLMAK İÇİN BÖLGEYE GİDİYORUM"

Aslanın fazla ürkütülmeden bulunabileceğini dile getiren Akbey, gerektiğinde uyuşturucu tabancayla etkisiz hale getirilebileceğini söyledi. Akbey, "Bunu da sahada fazla tedirgin etmeden çalışma yapılıp bulunabilir. Bulup hayvanat bahçesi veya milli parkların belirlediği yere götürülür. Arkadaşlara nasıl faydam olur diye destek amaçlı oraya doğru gidiyorum" diye konuştu.