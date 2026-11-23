İstanbul Sarıyer'in Uskumruköy bölgesinde dün akşam saatlerinde ortaya çıkan aslan, çevrede paniğe neden oldu. Aslanın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürerken, gece saatlerinde termal kameralardan da izine rastlanmadı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, aslanın nereden kaçtığı ve sahibinin kim olduğu araştırılıyor. Sarıyer'deki aslan bulundu mu, Uskumruköy'de görülen aslan yakalandı mı?

SARIYER ASLAN BULUNDU MU?

Sarıyer'de dün akşam saatlerinde görülen aslanın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Gece saatlerinde termal kameralarla yapılan aramalarda aslanın izine rastlanmadığı, hayvanın gözden kaybolduğu belirtildi.

Aslanın en son görüldüğü bölgede ekipler tarafından arama çalışmaları sürdürülürken, çalışmaların yapıldığı alan havadan da görüntülendi. Aslanın yakalanıp yakalanmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

USKUMRUKÖY ASLAN NEREDE, YAKALANDI MI?

Uskumruköy çevresinde görüldüğü bildirilen aslanın nerede olduğu henüz tespit edilemedi. Bölgede yaşayan vatandaşların güvenliği için arama çalışmaları sürerken, aslanın son görüldüğü noktaya ilişkin ihbarlar değerlendiriliyor.

Aslanın sahibi henüz belirlenemezken, hayvanın hangi noktadan kaçtığı da araştırılıyor. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

ASLAN BİR ANDA ARACININ ÖNÜNE ATLADI

Aslanı gördüğünü ve yetkililere haber verdiğini belirten Arda Koç, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Koç, aslanı ilk duyduktan sonra kendi aracıyla bölgede arama yapmaya çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Olayı ilk duyduktan sonra aracımla ben de aslanı aramaya çıktım. Hani bir görürüm umuduyla arabamı alıp dışarı çıktım gezinmeye. Bölgede yaşayan fazlasıyla halk var, çoluk çocuk geziyor buralarda. Arabayla gezerken bir anda önüme atladı. Başta bir korktum. Ondan sonrasında direkt jandarmaya haber verdim. 5 dakika sonra son görülen konumdaydık."

ASLANIN SAHİBİ VE KAÇTIĞI YER ARAŞTIRILIYOR

Sarıyer'de görülen aslanın sahibinin kim olduğu ve hayvanın nereden kaçtığı henüz bilinmiyor. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aslanın sahiplik bilgileri ve kaçışına ilişkin detayların ortaya çıkarılması için inceleme yapılıyor.

Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede vatandaşların dikkatli olması ve aslanı görenlerin durumu yetkililere bildirmesi bekleniyor. Aslanın bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.