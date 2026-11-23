Sarıyer'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir aslanın görüldüğü belirlenmişti. Aslanın yerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürerken, olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

NEREDEN KAÇTIĞI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan, aslanın sahibi henüz tespit edilemedi. Soruşturma kapsamında aslanın sahibi ve nereden kaçtığı araştırılıyor. Görgü tanığı vatandaşların açıklamaları dikkat çekti.

Gece saatleri itibarıyla aslanın termal kameralarda görülemediği, gözden kaybolduğu de belirtildi. Öte yandan, arama çalışmalarının yapıldığı alan havadan görüntülendi.

Aslanı görüp yerini bildirdiğini belirten Arda Koç, "Olayı ilk duyduktan sonra aracımla ben de aslanı aramaya çıktım. Hani bir görürüm umuduyla arabamı alıp dışarı çıktım gezinmeye. Bölgede yaşayan fazlasıyla halk var, çoluk çocuk geziyor buralarda. Arabayla gezerken bir anda önüme atladı. Başta bir korktum. Ondan sonrasında direkt jandarmaya haber verdim. 5 dakika sonra son görülen konumdaydık" diye konuştu.