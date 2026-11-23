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İstanbul
Katıldığı Survivor yarışmasıyla popüler olan Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlendi. İki çocukları bulunan sosyal medya hesaplarını da aktif kullanıyor. Avatar Atakan olarak bilinen Çağan Atakan Arslan, eşini dövmenin hayalini kurduğu bir video paylaştı. Tepki çeken Avatar Atakan, yaptığı yorumla ise 'pes' dedirtti.
Avatar Atakan sosyal medya hesabından eşini dövmenin hayalini kurduğunu ima eden bir gönderi paylaştı. Bir takipçisinin “kadına el kalkmaz” yorumuna “aynen el kalkmaz direkt tekme” yazması ise 'pes' dedirtti.
"Ülkede kadına şiddete bu kadar fazla iken senin de içinden şiddet uygulamak gelmesi" "Bu ne kadar saçma bir video", "İki çocuğunun annesi"
27 Ağustos 1989 doğumlu Çağan Atakan Arslan, Türk kick boks, Muay Thai sporcusu ve oyuncudur. Avatar Atakan olarak bilinen Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlendi.