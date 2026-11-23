Katıldığı Survivor yarışmasıyla popüler olan Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlendi. İki çocukları bulunan sosyal medya hesaplarını da aktif kullanıyor. Avatar Atakan olarak bilinen Çağan Atakan Arslan, eşini dövmenin hayalini kurduğu bir video paylaştı. Tepki çeken Avatar Atakan, yaptığı yorumla ise 'pes' dedirtti.

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HABERİN ÖZETİ Avatar Atakan'ın eşiyle yaptığı paylaşıma tepki yağdı! Survivor ile popüler olan Avatar Atakan lakaplı Çağan Atakan Arslan'ın, eşini dövmenin hayalini kurduğunu ima eden sosyal medya videosu ve bir takipçisine verdiği yanıt tepki çekti. Çağan Atakan Arslan, eşini dövmenin hayalini kurduğu bir video paylaşarak tepki topladı. Bir takipçisinin "kadına el kalkmaz" yorumuna Arslan'ın "aynen el kalkmaz direkt tekme" yanıtını vermesi tepkilere neden oldu. Paylaşımın altına "kadına şiddet bu kadar fazlayken senin de içinden şiddet uygulamak gelmesi" ve "iki çocuğunun annesi" şeklinde eleştirel yorumlar geldi. 27 Ağustos 1989 doğumlu Türk kick boks, Muay Thai sporcusu ve oyuncu olan Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenmiştir ve iki çocukları bulunmaktadır.

AVATAR ATAKAN'IN PAYLAŞIMI 'PES' DEDİRTTİ!

Avatar Atakan sosyal medya hesabından eşini dövmenin hayalini kurduğunu ima eden bir gönderi paylaştı. Bir takipçisinin “kadına el kalkmaz” yorumuna “aynen el kalkmaz direkt tekme” yazması ise 'pes' dedirtti.

"Ülkede kadına şiddete bu kadar fazla iken senin de içinden şiddet uygulamak gelmesi" "Bu ne kadar saçma bir video", "İki çocuğunun annesi"

AVATAR ATAKAN KİMDİR, EŞİ KİM?

27 Ağustos 1989 doğumlu Çağan Atakan Arslan, Türk kick boks, Muay Thai sporcusu ve oyuncudur. Avatar Atakan olarak bilinen Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlendi.