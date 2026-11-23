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İstanbul
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dün akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine harekete geçen ekiplerin kayıp aslanı arama çalışmaları devam ediyor. Gece saatlerinde yeri tespit edilen aslan, ilerleyen saatlerde yeniden izini kaybettirdi. Aslanın görüldüğü bölgeye yakın yaşayan vatandaşlar ise arama çalışmalarından gelecek olumlu haberi bekliyor.
Arama çalışmaları sürerken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın adının olayla anılmasına neden oldu.
Bazı sosyal medya hesaplarında kayıp aslanın Bardakcı'ya ait olduğu öne sürüldü. Ancak söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı.
Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından gazeteci Nevzat Dindar da konuya ilişkin paylaşım yaptı. Dindar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Abdülkerim Bardakcı'nın adının karıştığı aslan iddialarına açıklık getirdi.
Dindar paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Olayın aslı şu: Aslan aramalarının yapıldığı bölge, Abdülkerim Bardakcı’nın evine yakın. Galatasaraylı belediye başkanının isteği sonrası Abdülkerim de dışarı çıkıyor ve dün gece paylaşılan o fotoğraf ortaya çıkıyor. Yani Abdülkerim’in arama çalışmalarıyla herhangi bir ilgisi yok. Bir diğer konu ise evinde iki küçük çocuğu bulunan birinin aslan beslediğine yönelik iddia. Bu iddiayı da oldukça komik buluyor ve gülüp geçiyorlar."
Yıldız futbolcu gündem olmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Bardakcı şu ifadeleri kullandı;
"Bir şey söylemek istiyorum çünkü ülke çalkalanıyor şu an. Benim beslediğim bir tane aslan var evde, o da oğlum."