İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dün akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine harekete geçen ekiplerin kayıp aslanı arama çalışmaları devam ediyor. Gece saatlerinde yeri tespit edilen aslan, ilerleyen saatlerde yeniden izini kaybettirdi. Aslanın görüldüğü bölgeye yakın yaşayan vatandaşlar ise arama çalışmalarından gelecek olumlu haberi bekliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sarıyer'deki kayıp aslan kimin? Abdülkerim Bardakcı konuştu: "Beslediğim bir tane aslan var o da..." İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kayıp bir aslanın arama çalışmaları sürerken, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın aslanla anılması üzerine gazeteci Nevzat Dindar ve futbolcunun kendisi açıklama yaptı. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dün akşam saatlerinde kayıp bir aslanın arama çalışmaları devam etmektedir. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf nedeniyle Galatasaraylı milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın adının aslanla anıldığı ancak bu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilmiştir. Gazeteci Nevzat Dindar, Bardakcı'nın evinin aslanın görüldüğü bölgeye yakın olduğunu ve paylaşılan fotoğrafın arama çalışmalarıyla bir ilgisi olmadığını açıklamıştır. Abdülkerim Bardakcı ise sosyal medyadaki iddialara esprili bir dille yanıt vererek, 'Beslediğim bir tane aslan var evde, o da oğlum' demiştir.

ABDÜLKERİM BARDAKCI İDDİASI GÜNDEM OLDU

Arama çalışmaları sürerken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın adının olayla anılmasına neden oldu.

Bazı sosyal medya hesaplarında kayıp aslanın Bardakcı'ya ait olduğu öne sürüldü. Ancak söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

NEVZAT DİNDAR'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından gazeteci Nevzat Dindar da konuya ilişkin paylaşım yaptı. Dindar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Abdülkerim Bardakcı'nın adının karıştığı aslan iddialarına açıklık getirdi.

"ARAMA ÇALIİMALARIYLA HERHANGİ BİR İLGİSİ YOK"

Dindar paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Olayın aslı şu: Aslan aramalarının yapıldığı bölge, Abdülkerim Bardakcı’nın evine yakın. Galatasaraylı belediye başkanının isteği sonrası Abdülkerim de dışarı çıkıyor ve dün gece paylaşılan o fotoğraf ortaya çıkıyor. Yani Abdülkerim’in arama çalışmalarıyla herhangi bir ilgisi yok. Bir diğer konu ise evinde iki küçük çocuğu bulunan birinin aslan beslediğine yönelik iddia. Bu iddiayı da oldukça komik buluyor ve gülüp geçiyorlar."

BARDAKCI'DAN İLK AÇIKLAMA

Yıldız futbolcu gündem olmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Bardakcı şu ifadeleri kullandı;

"BESLEDİĞİM BİR TANE ASLAN VAR O DA..."

"Bir şey söylemek istiyorum çünkü ülke çalkalanıyor şu an. Benim beslediğim bir tane aslan var evde, o da oğlum."