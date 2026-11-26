ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda henüz bir karar vermemiş olmaması hala seçenekleri değerlendirdiğini gösteriyor. Trump'ın önündeki bir seçenek ise Washington'ı karıştırdı. NBC News'in haberine göre, Trump'ın seçeneklerinden biri İran'daki üst düzey siyasi isimlere yönelik suikast.

WASHINGTON'I İKİYE BÖLEN SUİKAST PLANI

Bu seçenek Washington'daki bazı yetkililerin tepkisini çekti. Bazıları ise bu planı destekledi. Plana destek veren yetkililer, böyle bir operasyonun Tahran yönetimine ABD'nin İranlı liderlerin yerlerini tespit edebileceği ve onları istediği zaman hedef alabileceği mesajını vereceğini ileri sürdü.

Suikast planına karşı çıkanlar ise bu operasyonun savaşı uzatabileceği yönünde görüş bildirdi. Bu yetkililer, İran yönetiminde görevde kalacak isimlerin saldırılar karşısında daha sert bir tutum benimseyebileceğini ve Washington ile yürütülecek olası müzakerelerin zarar görebileceğini savundu.

ABD'Lİ SİYASETÇİLERE MİSİLLEME YAPILABİLİR!

Bazı ABD'li askeri yetkililer ise İran liderlerine yönelik saldırıların Amerikan yönetimindeki isimleri de misilleme riskiyle karşı karşıya bırakabileceğine dikkat çekti.

TRUMP'IN KARARI BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni askeri adımlar konusunda henüz nihai kararını vermediği belirtildi.

Masadaki seçenekler arasında geniş çaplı askeri operasyonların yeniden başlatılması, İran'ın kritik altyapısına saldırılar düzenlenmesi ve üst düzey yönetim kadrosunun hedef alınması bulunuyor.

İran liderlerine yönelik operasyon seçeneğinin daha önce de Trump'a sunulduğu ancak son haftalarda yeniden ağırlık kazandığı ifade edildi.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü ve İran ekonomisine uyguladığı baskı nedeniyle güçlü bir konumda olduğunu savundu.

Yetkili, İran'a yönelik deniz ablukasının ve askeri ikmal güzergâhlarını hedef alan operasyonların devam edeceğini belirtti.