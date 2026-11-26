ABD'nin Iowa eyaletine bağlı Middletown kentinde kendiliğinden patlama riski bulunan, 20 yılı aşkın süredir depoda bekleyen patlayıcı kimyasallar kontrollü şekilde imha edildi. Yerel saatle 09.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon sırasında bölgeden dumanlar yükseldi. Zehirli kurşun parçacıklarının yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine yayılma ihtimaline karşı geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

KENDİLİĞİNDEN PATLAYABİLİRDİ!

ABD ordusundan yapılan açıklamada, rutin güvenlik denetimleri sırasında 68 varilde depolanan yaklaşık 4,5 ton kurşun azitin kimyasal yapısının bozularak kristalleştiğinin tespit edildiği belirtildi. Mühimmat üretiminde kullanılan maddenin kendiliğinden patlama riski taşıdığı, başka bir bölgeye nakledilmesinin ise kamu güvenliği açısından ciddi tehlike oluşturduğu bildirildi. Federal kurumların teknik değerlendirmelerinin ardından kimyasal maddelerin bulundukları tesiste kontrollü şekilde imha edilmesine karar verildi.

BAZILARI EVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), tesisin yaklaşık 32 kilometre çevresinde yaşayan ve tahliye edilmeyen vatandaşlardan, ikinci bir açıklamaya kadar kapalı alanlarda kalmalarını istedi. Bölgeden ayrılan vatandaşlara geçici konaklama desteği sağlandı. Yetkililer, vatandaşlara kapı ve pencerelerini kapatmaları, dışarıdan hava alan havalandırma sistemlerini devre dışı bırakmaları yönünde uyarılarda bulundu.

KURŞUNA MARUZ KALMAK BÜYÜK RİSKLİ

ABD Tarım Bakanlığı, patlama sonucu ortaya çıkabilecek kurşun içeren parçacıklardan yaklaşık 350 çiftliğin potansiyel olarak etkilenebileceğini belirledi. Tarım arazilerinin, hayvanların, yemlerin ve su kaynaklarının muhtemel kirlilikten korunması için önlemler alındı. Uzmanlar, kurşuna maruz kalmanın özellikle çocuklarda beyin ve sinir sistemi gelişimini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

HAVADA KURŞUN TESPİT EDİLMEDİ

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) Başkanı Lee Zeldin, ABD merkezli CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, kontrollü patlamanın ardından gerçekleştirilen ilk hava ölçümlerinde kurşun tespit edilmediğini bildirdi. Zeldin, ilk sonuçların son derece olumlu bir işaret olduğunu belirterek çevresel ölçümlerin sürdürüleceğini ifade etti. Operasyon öncesinde bölgede bin 200'den fazla hava, toprak ve su numunesi alınırken, patlamanın çevre ve insan sağlığı üzerindeki muhtemel etkilerinin belirlenmesi için incelemelerin devam ettiği bildirildi.

RİSKLER NEDENİYLE MAHKEMELİKTİ

Çevre örgütleri, geçmişte operasyonun halk sağlığı ve çevre açısından oluşturabileceği riskler nedeniyle yargıya başvurdu. Federal Temyiz Mahkemesi ise operasyon için verilen çevre iznini geçici olarak askıya almıştı. ABD Başkanı Donald Trump da mahkemenin kararına kadar operasyonun durdurulmasını istemişti. Mahkemenin geçici durdurma kararını kaldırmasının ardından operasyonun gerçekleştirilmesinin önündeki hukuki engel ortadan kalktı.