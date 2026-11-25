Rusya-Ukrayna savaşının hâlâ son bulmaması, İran'daki savaş belirsizliği derken özellikle sosyal medyada Üçüncü Dünya Savaşı'na dair söylemler, teoriler arttı. Birleşik Krallık, Japonya ve Avrupa ülkeleri, vatandaşlarına en az 3 günlük temel ihtiyaçları evlerinde bulundurma çağrısında bulundu. Konserve yiyecekler, bebek mamaları ve ilk yardım çantaları gibi temel malzemeleri kapsayan rehber kitapçıklar hazırlandı.

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HABERİN ÖZETİ Üçüncü Dünya Savaşı endişesi, insanları panik alışverişine yönlendirdi: Konserve satışları arttı Rusya-Ukrayna ve İran'daki belirsizlikler nedeniyle sosyal medyada Üçüncü Dünya Savaşı'na dair söylemlerin artması, bazı ülkelerde temel ihtiyaçları evde bulundurma çağrılarına ve panik alışverişine yol açtı. Birleşik Krallık, Japonya ve Avrupa ülkeleri, vatandaşlarına en az 3 günlük temel ihtiyaçları evlerinde bulundurma çağrısında bulundu. Konserve yiyecekler, bebek mamaları ve ilk yardım çantaları gibi temel malzemeleri kapsayan rehber kitapçıklar hazırlandı. Sosyal medyadaki teoriler ve temel malzemelerin bulundurulması çağrıları, uçuşların ve bankacılık işlemlerinin aksadığı teknolojik kesintilerle birleşince panik alışverişi tetikledi. Su, konserve, pil, yulaf, ilk yardım malzemeleri gibi stoklar yapıldı ve bu malzemelerle dolu çantaların fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Ekim ayı sonlarına doğru konserve satışları yüzde 40 arttı. Buffalo Üniversitesinden iletişim Doçenti Yotam Ophir, panik dönemlerinde insanların hem riskler hem de alınacak önlemler konusunda kapsamlı bilgiye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İNSANLAR 'PANİK ALIŞVERİŞİ' YAPIYOR

Sosyal medyadaki teorilerin ve temel malzemelerin bulundurulması çağrılarının yanı sıra uçuşların ve bankacılık işlemlerinin aksadığı teknolojik kesintiler de insanların panik alışverişi yapmasına neden oldu.

Yeni bir küresel savaşın başlayacağına dair iddialar nedeniyle insanlar, su, konserve, pil, yulaf, ilk yardım malzemeleri gibi stoklar yapmaya başladı. Hatta bu tarz malzemelerle dolu çantalarına, dolaplarına, kilerlerine dair fotoğrafları da sosyal medyada paylaştılar.

KONSERVE SATIŞLARI YÜZDE 40 ARTTI

AFP'nin haberine göre, Üçüncü Dünya Savaşı endişesi, tüketici kaygısını yükseltince temel malzemelere yönelik satışlar da arttı. Yatırım şirketi Mizuho Securities'in verilerine göre, büyük zincirlerde de 'kiler doldurma kaynaklı satış artışları' olacak. Bu durum konserve gıda satışına şimdiden yansıdı. Ekim ayı sonlarına doğru konserve satışları yüzde 40 arttı.

KAPSAMLI BİLGİYE İHTİYAÇ VAR

Buffalo Üniversitesinden iletişim Doçenti Yotam Ophir, panik dönemlerinde "insanların hem riskler hem de alınacak önlemler konusunda kapsamlı bilgiye karmaşık bir ihtiyaç duyduğunu" söyledi.

Ophir, "Yanlış bilgi bir bilgi boşluğunda hakim olur" diyerek ayrıntı veya bağlam eksikliğinde insanların "bu boşluğu kendi alternatif açıklamalarıyla dolduracağını" belirtti.