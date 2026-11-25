Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Rusya-Ukrayna savaşının hâlâ son bulmaması, İran'daki savaş belirsizliği derken özellikle sosyal medyada Üçüncü Dünya Savaşı'na dair söylemler, teoriler arttı. Birleşik Krallık, Japonya ve Avrupa ülkeleri, vatandaşlarına en az 3 günlük temel ihtiyaçları evlerinde bulundurma çağrısında bulundu. Konserve yiyecekler, bebek mamaları ve ilk yardım çantaları gibi temel malzemeleri kapsayan rehber kitapçıklar hazırlandı.
Sosyal medyadaki teorilerin ve temel malzemelerin bulundurulması çağrılarının yanı sıra uçuşların ve bankacılık işlemlerinin aksadığı teknolojik kesintiler de insanların panik alışverişi yapmasına neden oldu.
Yeni bir küresel savaşın başlayacağına dair iddialar nedeniyle insanlar, su, konserve, pil, yulaf, ilk yardım malzemeleri gibi stoklar yapmaya başladı. Hatta bu tarz malzemelerle dolu çantalarına, dolaplarına, kilerlerine dair fotoğrafları da sosyal medyada paylaştılar.
AFP'nin haberine göre, Üçüncü Dünya Savaşı endişesi, tüketici kaygısını yükseltince temel malzemelere yönelik satışlar da arttı. Yatırım şirketi Mizuho Securities'in verilerine göre, büyük zincirlerde de 'kiler doldurma kaynaklı satış artışları' olacak. Bu durum konserve gıda satışına şimdiden yansıdı. Ekim ayı sonlarına doğru konserve satışları yüzde 40 arttı.
Buffalo Üniversitesinden iletişim Doçenti Yotam Ophir, panik dönemlerinde "insanların hem riskler hem de alınacak önlemler konusunda kapsamlı bilgiye karmaşık bir ihtiyaç duyduğunu" söyledi.
Ophir, "Yanlış bilgi bir bilgi boşluğunda hakim olur" diyerek ayrıntı veya bağlam eksikliğinde insanların "bu boşluğu kendi alternatif açıklamalarıyla dolduracağını" belirtti.