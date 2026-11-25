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İstanbul
ABD'nin Iowa eyaletinde 2009 yılından bu yana tehlikeli kimyasallar saklanıyordu. Eyaletteki askeri tesiste bulunan bu kimyasallar artık imha edilecek. İmha sırasında büyük bir patlama meydana gelecek. New York Times'ın (NYT) haberine göre, patlama bugün gerçekleşecek.
Patlama nedeniyle kasabada alarm verildi. Bazı sakinler evlerini terk etti, bazıları ise evlerinin kapılarını, canlarını bantla kapattı. Bunun sebebi ise patlama sırasında camların kırılmasının önüne geçilmesinin yanı sıra ortaya çıkabilecek zehirli serpinti. Rüzgarın zehirli kurşun tozu bulutunu evlere, çiftliklere doğru sürükleyip sürüklemeyeceği henüz belirsiz.
Patlamadan önce birkaç kilometre mesafede bulunan okul ve işyerleri de önlem amacıyla kapatıldı.
Gazetenin paylaştığı bilgilere göre, patlayıcı bir madde olan kurşun azid, 2009 yılından bu yana Iowa’daki askeri tesiste muhafaza ediliyordu. Ordu, maddenin tehlikeli derecede bozulduğunu ve başka bir yere taşınamayacağını, ayrıca sıcaklıkların düşmesiyle patlama riski taşıdığını ve bu durumun kontrolsüz kurşun salınımına yol açabileceğini belirtti.
68 varil kurşun azidin kontrollü olarak infilak ettirilmesi sonucu meydana gelecek patlamanın sadece Iowa ve Middletown kasabasını değil, Illinois ile Missouri sınırları boyunca uzanan başka kasabaları da etkilemesi bekleniyor.
Patlatılacak maddenin bir nörotoksin olduğu ifade edilirken, söz konusu kimyasal madde, fetüsün gelişimini engelleyebiliyor, erken doğum ve düşük riskini artırabiliyor ve çocuklarda kalıcı gelişimsel hasara sebebiyet verebiliyor.
Bölge sakinleri, patlamadan kaynaklanacak serpintinin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinden duydukları endişe dolayısıyla patlamadan önce arka bahçelerinden, mısır ve soya fasulyesi tarlalarından toprak örnekleri almaya başladı.
Bir anne, serpintinin kızına doğru sürüklenmesi durumunda patlama öncesi seviyeyi bilmek amacıyla kızının kanında kurşun testi bile yaptırdı.