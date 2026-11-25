ABD'nin Iowa eyaletinde 2009 yılından bu yana tehlikeli kimyasallar saklanıyordu. Eyaletteki askeri tesiste bulunan bu kimyasallar artık imha edilecek. İmha sırasında büyük bir patlama meydana gelecek. New York Times'ın (NYT) haberine göre, patlama bugün gerçekleşecek.

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HABERİN ÖZETİ Kasaba büyük patlamaya hazırlanıyor! Bazıları evlerini terk etti ABD'nin Iowa eyaletindeki askeri tesiste 2009'dan beri saklanan ve taşınamayacak kadar bozulan 68 varil tehlikeli kurşun azid kimyasalının kontrollü patlamayla imha edilecek olması bölgede alarma yol açtı. Patlama ve ortaya çıkabilecek zehirli kurşun tozu serpintisi riski nedeniyle bölgedeki okul ve iş yerleri kapatıldı, bazı sakinler evlerini terk etti veya camlarını bantladı. Ordu, tehlikeli derecede bozulan kurşun azidin başka yere taşınamayacağını ve sıcaklıkların düşmesiyle kontrolsüz patlama riski taşıdığını belirtti. Kontrollü infilakın Iowa ve Middletown'ın yanı sıra Illinois ve Missouri sınırları boyunca uzanan kasabaları da etkilemesi bekleniyor. Patlatılacak nörotoksin maddenin fetüs gelişimini engelleyebileceği, erken doğum ve düşük riskini artırabileceği ve çocuklarda kalıcı gelişimsel hasara yol açabileceği ifade edildi. Bölge sakinleri çevre ve sağlık endişeleri nedeniyle tarlalarından toprak örnekleri aldı ve çocuklarına kurşun testi yaptırdı.

Patlama nedeniyle kasabada alarm verildi. Bazı sakinler evlerini terk etti, bazıları ise evlerinin kapılarını, canlarını bantla kapattı. Bunun sebebi ise patlama sırasında camların kırılmasının önüne geçilmesinin yanı sıra ortaya çıkabilecek zehirli serpinti. Rüzgarın zehirli kurşun tozu bulutunu evlere, çiftliklere doğru sürükleyip sürüklemeyeceği henüz belirsiz.

Patlamadan önce birkaç kilometre mesafede bulunan okul ve işyerleri de önlem amacıyla kapatıldı.

PATLAYICI KURŞUN AZİD NEDİR?

Gazetenin paylaştığı bilgilere göre, patlayıcı bir madde olan kurşun azid, 2009 yılından bu yana Iowa’daki askeri tesiste muhafaza ediliyordu. Ordu, maddenin tehlikeli derecede bozulduğunu ve başka bir yere taşınamayacağını, ayrıca sıcaklıkların düşmesiyle patlama riski taşıdığını ve bu durumun kontrolsüz kurşun salınımına yol açabileceğini belirtti.

BAŞKA KASABALAR DA ETKİLENEBİLİR

68 varil kurşun azidin kontrollü olarak infilak ettirilmesi sonucu meydana gelecek patlamanın sadece Iowa ve Middletown kasabasını değil, Illinois ile Missouri sınırları boyunca uzanan başka kasabaları da etkilemesi bekleniyor.

Patlatılacak maddenin bir nörotoksin olduğu ifade edilirken, söz konusu kimyasal madde, fetüsün gelişimini engelleyebiliyor, erken doğum ve düşük riskini artırabiliyor ve çocuklarda kalıcı gelişimsel hasara sebebiyet verebiliyor.

KAN TESTİ YAPTIRDILAR, TOPRAKTAN ÖRNEK ALDILAR

Bölge sakinleri, patlamadan kaynaklanacak serpintinin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinden duydukları endişe dolayısıyla patlamadan önce arka bahçelerinden, mısır ve soya fasulyesi tarlalarından toprak örnekleri almaya başladı.

Bir anne, serpintinin kızına doğru sürüklenmesi durumunda patlama öncesi seviyeyi bilmek amacıyla kızının kanında kurşun testi bile yaptırdı.