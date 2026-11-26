İstanbul'da film gibi kovalamaca! Araçtan AK-47 ve kar maskeleri çıktı

İstanbul Arnavutköy'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından Yunus polisleri tarafından durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda AK-47 marka uzun namlulu silah ve kar maskeleri ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birinin, geçtiğimiz günlerde trafik tartışmasının ardından evinin 3 kez kurşunlandığını söyleyerek gündeme gelen M.A. olduğu öğrenildi.