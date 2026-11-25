Özcan Deniz, Murat Başoğlu ve Burcu Özberk de aralarında: Ünlü isimlerin adliyeye sevk anları kamerada

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik başlatılan geniş kapsamlı soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 24 kişi yakalanmıştı. Operasyonda Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaei, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan ve Murat Başoğlu, Muammer Kapucuoğlu, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Özden Cerrahoğlu gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Özcan Deniz, Murat Başoğlu ve Burcu Özberk de aralarında: Ünlü isimlerin adliyeye sevk anları kamerada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'fuhuş', 'uyuşturucu ticareti ve kullanımı' gibi suçlara yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 24 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Soruşturma, "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelikti. Operasyonda 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve 24 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaei, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan, Murat Başoğlu, Muammer Kapucuoğlu, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın ve Özden Cerrahoğlu bulunuyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturma kapsamındaki diğer 14 kişi ise ek ifadeleri alınmak üzere emniyete geri gönderildi.