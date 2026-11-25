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İstanbul
Covid-19'un yeni TA.1 varyantıyla yeniden gündeme geldiğini belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, hastalığın grip, soğuk algınlığı, bademcik iltihabı ve mide rahatsızlıklarına benzer belirtiler gösterebildiğini söyledi.
Geçmiş enfeksiyonlar ve aşılar sayesinde kazanılan bağışıklığın hastalığın daha hafif geçirilmesini sağlayabildiğini ifade eden Özkaya, yalnızca belirtilere bakarak virüsleri birbirinden ayırt etmenin zorlaştığını kaydetti.
Prof. Dr. Özkaya, Covid-19'un yeni varyantında görülebilen belirtileri şöyle sıraladı:
Son Covid-19 varyantlarında şiddetli boğaz ağrısının yaygın olarak bildirildiğini söyleyen Özkaya, "Yutkunmak jilet batması ya da cam yutmuş gibi hissettirebilir" dedi.
Özkaya, özellikle baş ağrısı ve yorgunluğa ateş, boğaz ağrısı veya vücut ağrılarının eşlik etmesi durumunda test yaptırılmasını önerdi.
Yeni varyant nedeniyle paniğe kapılmaya gerek olmadığını ancak bulaşmayı önleyici tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğini belirten Özkaya, şu ifadeleri kullandı:
"Covid ortadan kalkmadı. Sadece tespit edilmesi daha zor hale geldi. Soğuk algınlığı, grip ve Covid'in aynı anda dolaşımda olması nedeniyle belirtilere bakarak tahmin yürütmek doğru değil. Mümkünse test yaptırılmalı, kişi kendisini iyi hissetmediğinde evde kalmalı. Ayrıca uygun olan kişilerin grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları da önem taşıyor."