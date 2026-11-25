Covid-19'un yeni TA.1 varyantıyla yeniden gündeme geldiğini belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, hastalığın grip, soğuk algınlığı, bademcik iltihabı ve mide rahatsızlıklarına benzer belirtiler gösterebildiğini söyledi.

Geçmiş enfeksiyonlar ve aşılar sayesinde kazanılan bağışıklığın hastalığın daha hafif geçirilmesini sağlayabildiğini ifade eden Özkaya, yalnızca belirtilere bakarak virüsleri birbirinden ayırt etmenin zorlaştığını kaydetti.

YENİ VARYANTIN 6 BELİRTİSİ

Prof. Dr. Özkaya, Covid-19'un yeni varyantında görülebilen belirtileri şöyle sıraladı:

Burun tıkanıklığı, akıntısı ve hapşırma

Ateş, titreme, vücut ağrıları ve kuru öksürük

Şiddetli boğaz ağrısı

İshal, mide bulantısı ve kusma

Aniden başlayan yoğun yorgunluk

Baş ağrısı

"CAM YUTMUŞ GİBİ HİSSETTİREBİLİR"

Son Covid-19 varyantlarında şiddetli boğaz ağrısının yaygın olarak bildirildiğini söyleyen Özkaya, "Yutkunmak jilet batması ya da cam yutmuş gibi hissettirebilir" dedi.

Özkaya, özellikle baş ağrısı ve yorgunluğa ateş, boğaz ağrısı veya vücut ağrılarının eşlik etmesi durumunda test yaptırılmasını önerdi.

"KENDİNİZİ İYİ HİSSETMİYORSANIZ EVDE KALIN"

Yeni varyant nedeniyle paniğe kapılmaya gerek olmadığını ancak bulaşmayı önleyici tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğini belirten Özkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Covid ortadan kalkmadı. Sadece tespit edilmesi daha zor hale geldi. Soğuk algınlığı, grip ve Covid'in aynı anda dolaşımda olması nedeniyle belirtilere bakarak tahmin yürütmek doğru değil. Mümkünse test yaptırılmalı, kişi kendisini iyi hissetmediğinde evde kalmalı. Ayrıca uygun olan kişilerin grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları da önem taşıyor."