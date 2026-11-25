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İstanbul
Bağdat'taki ITL Irak Expo 2026'da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nde Irak ile yeni bir finansman modeli kurmak istediklerini belirterek "petrol karşılığında demir yolu inşası" sisteminin altını çizdi. Avrupalı muhatapların projenin bitiş tarihini daha sık sorduğunu aktaran Uraloğlu, Bağdat temaslarında THY'nin Basra uçuşu talebinin de gündeme geldiğini açıkladı.
Bağdat'ta düzenlenen Irak Uluslararası Ulaşım, Havalimanları ve Lojistik Hizmetleri Fuarı Konferansı'nda (ITL Irak Expo 2026) konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Irak ile yeni bir finansman mekanizmasını hayata geçirme hedefini paylaştı. Uraloğlu, planladıkları modeli ve beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:
"Petrol karşılığında demir yolu inşasıyla başlamayı planladığımız bu yeni sistemin diğer ülkelerle olan ilişkilerimize de örnek olmasını arzu ediyoruz."
Uraloğlu, finansman, teknik standartların uyumlaştırılması ve uygulama süreçlerinin hızlandırılması konularında Iraklı yetkililerle yakın işbirliğini sürdürdüklerini kaydetti.
Kalkınma Yolu'nun uluslararası öneminin giderek büyüdüğüne dikkat çeken Bakan Uraloğlu, Avrupalı muhatapların projenin tamamlanma takvimini daha sık gündeme getirdiğini belirtti:
"Avrupalı muhataplarımız ‘Kalkınma Yolu'nu ne zaman bitireceksiniz?' diye her geçen gün daha sık soruyor. Biz projenin önemini zaten biliyorduk, Avrupa da son gelişmelerle bunu tam olarak anlamış durumda. İnşallah geç kalmadan projemize başlayarak hayata geçirmiş olacağız."
Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu'nun Asya ile Avrupa arasında yeni bir ticaret ve lojistik koridoru oluşturacağını vurgulayan Uraloğlu, projenin kapsamını ve önceliklerini şöyle özetledi:
Fuar ziyareti sırasında basına da açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Irak Başbakan Yardımcısı Leys Hazali'nin Türk Hava Yolları'nın Basra'ya da uçması yönünde talebi bulunduğunu aktardı. Bu konuyu çalışma arkadaşlarıyla birlikte THY yönetimi nezdinde takip edeceklerini kaydeden Uraloğlu, Irak'taki gelişmelerin güvenlik ve yatırım açısından önemine işaret ederek "Özellikle Kalkınma Yolu projesi öncelikli ve kıymetli bir yere sahip" dedi.