Bağdat'taki ITL Irak Expo 2026'da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nde Irak ile yeni bir finansman modeli kurmak istediklerini belirterek "petrol karşılığında demir yolu inşası" sisteminin altını çizdi. Avrupalı muhatapların projenin bitiş tarihini daha sık sorduğunu aktaran Uraloğlu, Bağdat temaslarında THY'nin Basra uçuşu talebinin de gündeme geldiğini açıkladı.

"PETROL KARŞILIĞI DEMİR YOLU" FİNANSMAN MODELİ

Bağdat'ta düzenlenen Irak Uluslararası Ulaşım, Havalimanları ve Lojistik Hizmetleri Fuarı Konferansı'nda (ITL Irak Expo 2026) konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Irak ile yeni bir finansman mekanizmasını hayata geçirme hedefini paylaştı. Uraloğlu, planladıkları modeli ve beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Petrol karşılığında demir yolu inşasıyla başlamayı planladığımız bu yeni sistemin diğer ülkelerle olan ilişkilerimize de örnek olmasını arzu ediyoruz."

Uraloğlu, finansman, teknik standartların uyumlaştırılması ve uygulama süreçlerinin hızlandırılması konularında Iraklı yetkililerle yakın işbirliğini sürdürdüklerini kaydetti.

AVRUPA'DAN BİTİŞ TAKVİMİ SORULARI ARTIYOR

Kalkınma Yolu'nun uluslararası öneminin giderek büyüdüğüne dikkat çeken Bakan Uraloğlu, Avrupalı muhatapların projenin tamamlanma takvimini daha sık gündeme getirdiğini belirtti:

"Avrupalı muhataplarımız ‘Kalkınma Yolu'nu ne zaman bitireceksiniz?' diye her geçen gün daha sık soruyor. Biz projenin önemini zaten biliyorduk, Avrupa da son gelişmelerle bunu tam olarak anlamış durumda. İnşallah geç kalmadan projemize başlayarak hayata geçirmiş olacağız."

SADECE HAT DEĞİL: LİMAN, ENERJİ VE DİJİTAL SINIR GEÇİŞİ

Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu'nun Asya ile Avrupa arasında yeni bir ticaret ve lojistik koridoru oluşturacağını vurgulayan Uraloğlu, projenin kapsamını ve önceliklerini şöyle özetledi:

Çok Boyutlu Altyapı: Hatların yalnızca ulaşımdan ibaret olmayacağı; limanların, lojistik merkezlerin, sanayi ve üretim tesislerinin yanı sıra enerji ve haberleşme altyapılarının da birbirine bağlanacağı belirtildi.

Bölgesel Koridor Uyumu: Basra Körfezi'nden Akdeniz'e, Kızıldeniz'den Karadeniz'e uzanan ağların birbirini tamamlayacak şekilde geliştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Sınır ve Gümrük Süreçleri: Sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve taşımacılığın dijitalleştirilmesiyle sınırların ticaretin önünde engel olmaktan çıkarılacağı ifade edildi.

Türk Müteahhitlik Deneyimi: Türk müteahhitlik ve mühendislik sektörünün uluslararası deneyiminin bölge altyapısına katkı sağlayacağı vurgulandı.



BAĞDAT'TA THY BASRA UÇUŞU TALEBİ GÜNDEME GELDİ

Fuar ziyareti sırasında basına da açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Irak Başbakan Yardımcısı Leys Hazali'nin Türk Hava Yolları'nın Basra'ya da uçması yönünde talebi bulunduğunu aktardı. Bu konuyu çalışma arkadaşlarıyla birlikte THY yönetimi nezdinde takip edeceklerini kaydeden Uraloğlu, Irak'taki gelişmelerin güvenlik ve yatırım açısından önemine işaret ederek "Özellikle Kalkınma Yolu projesi öncelikli ve kıymetli bir yere sahip" dedi.