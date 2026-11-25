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İstanbul
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Aston Villa karşısında sakatlanan futbolcusu Deniz Gül'ün sağlık durumuna ilişkin resmi bilgilendirmeyi paylaştı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, maçta yüzüne aldığı darbenin ardından burnunda kırık ve geniş cilt yaralanması tespit edilen oyuncunun ameliyata alındığı duyuruldu.
Kulübün açıklamasına göre operasyon, sponsor hastane Acıbadem Maslak'ta plastik cerrahi ile Kulak Burun Boğaz uzmanlarının ortak müdahalesiyle yapıldı. Deniz Gül'ün tedavisinin ve iyileşme sürecinin sarı kırmızılı sağlık ekibi tarafından her gün yakından takip edileceği belirtildi.
Galatasaray'ın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Aston Villa maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle burnunda geniş bir cilt yaralanması ve eşlik eden kırık oluşan futbolcumuz Deniz Gül, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem Maslak'ta plastik cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzmanlarının katılımıyla bir operasyon geçirmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından durumu günlük olarak takip edilecek olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
https://x.com/GalatasaraySK/status/2125528429210533895?a=b3n69ZKZD50Wv5hfR9o&s=20