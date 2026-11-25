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İstanbul
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde Fenerbahçe Üniversitesi inşaatının yapım aşamasında çelik blokları taşıyan vincin halatları koptu. Bunun üzerine çelik bloklar yaklaşık 30 metre yükseklikten yanda bulunan Güven Sitesi'nin bahçesine düştü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki 3 araç zarar gördü. Tehlike dolu o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.