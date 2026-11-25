Köpeğiyle gelgiti izlemek isterken sulara kapıldı! Korku dolu anlar

ABD'nin Oregon eyaletindeki Cannon Beach sahilinde, hava durumu uyarılarına rağmen gelgit dalgalarını daha yakından görmek için köpeğiyle birlikte deniz kenarına indi. Ancak gelgit sırasında önce kumsaldaki köpeği, daha sonra da kendisi merdivenden suya kapılarak sürüklendi. Polis, dalgaya kapılan adamın ve köpeğin başka bir merdivene ulaşmayı başardığını açıkladı. İkisi de yara almadan kurtuldu.