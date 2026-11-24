Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de son oynadığı Kocaelispor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılarak lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kalırken, tüm odak noktasını Avrupa'ya çevirdi.

Sarı-lacivertliler, 25 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak ve İngiliz hakem Michael Oliver'ın düdük çalacağı bu mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktörü karşı karşıya getirecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5 PUAN VE LİVERPOOL ZAFERİ

Devler Ligi'nde geride kalan 4 maç sonunda 5 puan toplayan Fenerbahçe, Avrupa arenasında inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Sarı-lacivertliler; Roma ve Slavia Prag ile berabere kalırken Aston Villa'ya mağlup oldu, son maçta ise İngiliz temsilcisi Liverpool'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

LUKAKU İÇİN ANDERLECHT İDDİASI

Saha içindeki yoğun maç trafiği sürerken transfer kulislerinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Romelu Lukaku için Belçika'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Belçika basınından La Capitale'in aktardığı habere göre; Romelu Lukaku, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Anderlecht'e dönecek.

Haberde, Anderlecht cephesinin ocak ayında golcü futbolcu için transfer hamlesi yapmayacağı ve bu kararın arkasındaki temel nedenin maliyet olduğu belirtildi. Belçika ekibinin Lukaku'yu yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı hedeflediği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI BEKLENTİLERİN GERİSİNDE

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıkan Romelu Lukaku, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Belçikalı santrforun ortaya koyduğu bu istatistikler, sezon başında oluşan yüksek beklentilerin altında kaldı. Sarı-lacivertliler, zirve yarışındaki puan kaybının ardından Shakhtar Donetsk maçından galibiyetle ayrılarak taraftarına moral vermek istiyor.