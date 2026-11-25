Trabzon'da korku dolu anlar: Şiddetli yağış sebebiyle istinat duvar çöktü

Trabzon’da akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış sonrası bir sitenin istinat duvarı çökerken, olayda 5 araç toprak altında kaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve etkisini akşam saatlerinde giderek artıran sağanak, altyapı ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Aşırı yağışa bağlı olarak 1 No'lu Beşirli Mahallesi'ndeki bir siteye ait istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökmesiyle birlikte kopan toprak ve kaya parçaları, park halindeki 5 aracın üzerine devrildi. Toprak altında kalan araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay anı ise sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili konuşan site sakinlerinden Alper Bayram, "Gürültü ile aşağıya indik. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Arabalarımız pert oldu. Aracımı daha yeni sıfır almıştım. Allah’tan çoluğumuz çocuğumuz içinde değildi. İstinat duvarı daha önce böyle bir sinyal vermemişti. Sorunlu olduğunu düşünseydik burayı kullanmazdık. Mal yerine gelir cana bir şey olmasın. Beş araç zarar gördü. AFAD ve polis ekipleri gelip inceleme yaptılar" dedi.