Reklam gelirlerinde yaşanan düşüşün ardından zor günler geçiren dizi sektöründen bir final kararı daha geldi. Doğukan Güngör ve Kerem Alışık'ın başrolünde olduğu dizi ekranlara veda edecek.

HAYSİYET FİNAL Mİ YAPIYOR?

Son günlerde Türk televizyon tarihinde yaşanan düşük reklam gelirleri birçok yapımı salladı. Düşük reklam gelirleri nedeniyle reklam sorunu yaşayan projelerde vedalar devam ediyor. Haysiyet dizisi de ekranlara veda edecek.

HAYSİYET NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Salı akşamları ekranlara gelen dizide ayrılık vakti. Başarılı oyuncu kadrosu ile izleyici karşısına çıkan Haysiyet, düşük reklam gelirleri sebebiyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dizi 13. bölümü ile final yapacak.

HAYSİYET BİTİYOR MU?

Ekranların sevilen dizisi Haysiyet'ten final kararı geldi. Düşük reklam geliri krizi birçok projeyi vururken, Haysiyet de ekranlara veda edecek. Kanal D’de ekrana gelen dizi 13. bölümde izleyiciye veda edecek.