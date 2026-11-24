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İstanbul
Reklam gelirlerinde yaşanan düşüşün ardından zor günler geçiren dizi sektöründen bir final kararı daha geldi. Doğukan Güngör ve Kerem Alışık'ın başrolünde olduğu dizi ekranlara veda edecek.
Son günlerde Türk televizyon tarihinde yaşanan düşük reklam gelirleri birçok yapımı salladı. Düşük reklam gelirleri nedeniyle reklam sorunu yaşayan projelerde vedalar devam ediyor. Haysiyet dizisi de ekranlara veda edecek.
Salı akşamları ekranlara gelen dizide ayrılık vakti. Başarılı oyuncu kadrosu ile izleyici karşısına çıkan Haysiyet, düşük reklam gelirleri sebebiyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dizi 13. bölümü ile final yapacak.
Ekranların sevilen dizisi Haysiyet'ten final kararı geldi. Düşük reklam geliri krizi birçok projeyi vururken, Haysiyet de ekranlara veda edecek. Kanal D’de ekrana gelen dizi 13. bölümde izleyiciye veda edecek.