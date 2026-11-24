2027 yılının en azından ilk yarısına kadar nakit ihtiyacının daha fazla olacağı beklentisine işaret eden Memiş, "Normal şartlarda yıl sonu rallisi görürüz ancak bu kez bir nakit rallisiyle karşı karşıyayız. Nakit ihtiyacının daha fazla olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle geniş bant aralığındaki dalgalanmalar devam edecek" ifadelerini kullandı.

