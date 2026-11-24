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İstanbul
Altın piyasasında sert dalgalanmalar sürerken yatırımcıların gözü fiyatların seyrine çevrildi. Son dönemde yaşanan ani düşüş ve toparlanmaları değerlendiren İslam Memiş, piyasalardaki hareketliliğin arkasında nakit ihtiyacının bulunduğunu söyledi. 2027 yılına yönelik pozisyon alan yatırımcıların nakitte kalmayı tercih ettiğini belirten Memiş, geniş bant aralığındaki dalgalanmaların devam edeceğine dikkat çekti. Memiş, yaşanan süreci ise "Büyük resetleme" olarak tanımladı.
Altın, gümüş, borsa ve diğer yatırım araçlarındaki hareketliliğe değinen İslam Memiş, altının geleneksel bir yatırım aracı olduğunu belirterek, "Altın, geleneksel bir yatırım aracımız olduğu için geçtiğimiz yıl oldukça yükselmişti. Ocak ayında da ciddi bir yükseliş yaşandı. Altına yeniden rağbet oluşmasıyla birlikte fiyatların yükselmesi bekleniyor" dedi.
Altın fiyatlarındaki yükselişin diğer piyasalara da yansıyabileceğini ifade eden Memiş, "Fiyatların yükselmesi hem emlak ve gayrimenkul hem de otomotiv tarafında hareketlilik başlatabilir. Ancak bunun için öncelikle altın piyasasında bir normalleşmenin başlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Piyasalarda sert dalgalanmaların devam ettiğini belirten İslam Memiş, son günlerde yaşanan düşüş ve toparlanmalara dikkat çekti. Memiş, "İki gün önce herkes çöküşten söz ediyordu. Cuma akşamı yaşanan düşüşün ardından dün hızlı bir toparlanma gördük. Son 100 gün içerisinde 1.502 dolarlık bir oynama yaşandı.
Gram altındaki hareketliliğe de değinen Memiş, 6.000 TL seviyesinin altında sarkmalar görüldüğünü, kapalı çarşı piyasasında ise fiyatın 6.150 TL seviyesinde olduğunu belirtti.
Piyasalardaki sert hareketlerin nedenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, yatırımcıların 2027 yılına yönelik nakit pozisyonu aldığını söyledi. 2027 yılında nakit ihtiyacının daha fazla olacağı beklentisinin satışlarda etkili olduğunu belirten Memiş, cuma günü yaşanan düşüşün dikkat çekici olduğunu ifade etti.
Memiş, "Özellikle biz son satışlara baktığımız zaman cuma günü yaşanan düşüşe bir anlam verememiştik. Normalde paranın başka bir yatırım aracına kayması durumunda bunu açıklayabilirdik. Örneğin petrole ya da tahvillere yöneldiğini söyleyebilirdik. Ancak tahviller de satılıyordu. Yani yatırımcılar nakitte kalmayı tercih etti" dedi.
2027 yılının en azından ilk yarısına kadar nakit ihtiyacının daha fazla olacağı beklentisine işaret eden Memiş, "Normal şartlarda yıl sonu rallisi görürüz ancak bu kez bir nakit rallisiyle karşı karşıyayız. Nakit ihtiyacının daha fazla olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle geniş bant aralığındaki dalgalanmalar devam edecek" ifadelerini kullandı.
Piyasalardaki dalgalanmanın yıl sonuna kadar devam edebileceğini belirten İslam Memiş, 2027 yılının ilk çeyreğinde ise gecikmeli bir toparlanma yaşanabileceğini düşündüğünü söyledi.
Memiş, "2027 yılının ilk çeyreğinde, gecikmeli de olsa bir toparlanma görebileceğimizi düşünüyorum. Bunun ilk çeyreğin sonlarına doğru gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise henüz belli değil. Burada Trump'ın atacağı adımlar ve savaşın seyri belirleyici olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
2027 yılının da belirsizliklerin ve öngörülemeyen gelişmelerin yaşandığı bir dönem olabileceğine dikkat çeken Memiş, küresel piyasalardaki gelişmeleri "Büyük resetleme" süreciyle açıkladı.
Dünyadaki yatırımcıların da baskı altında kaldığını ifade eden Memiş, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:
"Buradaki temel nokta şu: Dünyada bütün yatırımcıların eli zayıflatıldı. Daha önce merkez bankalarının ve şirketlerin eli zayıflatılmıştı.
Şirketler mal satmak zorunda bırakıldı. Şimdi ise sıra dünya genelindeki yatırımcılara geldi. Herkes köşeye sıkıştırıldı. Fiyatlar aşağıya çekildi ve yatırımcılar nakit ihtiyacı nedeniyle ellerindeki varlıkları satmak zorunda kalacak. Ardından bu varlıklar daha düşük fiyatlardan toplanacak."
Memiş, söz konusu süreci "Büyük resetleme olarak adlandırdığımız süreç de bu şekilde işliyor" sözleriyle değerlendirdi.