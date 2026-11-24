Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik birçok ilde operasyonun düğmesine basıldığını duyurdu. 5 ayrı soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 245 şüpheli yakalanırken, yaklaşık 26 milyar 100 milyon TL'lik işlem hacmi ortaya çıkarıldı.

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HABERİN ÖZETİ Suç örgütlerine ağır darbe! Birçok ilde düğmeye basıldı: 26,1 milyar TL'lik para trafiği ortaya çıktı Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda önemli miktarda işlem hacmine ulaşan suç örgütlerinin çökertildiğini açıkladı. Denizli merkezli operasyonda 19 ilde "ARPA" isimli suç örgütü hedef alındı ve yaklaşık 12 milyar TL işlem hacmi tespit edilerek 127 şüpheliden 89'u yakalandı. Sakarya merkezli operasyonda "Yaramazlar" olarak bilinen suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan hesaplarında yaklaşık 6,1 milyar TL işlem hacmi tespit edildi ve 106 şüpheliden 79'u yakalandı. Afyonkarahisar merkezli soruşturmada yasa dışı bahisle ilgili 17 şüphelinin banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 3,5 milyar TL işlem hacmi belirlenerek 13 şüpheli yakalandı. Samsun merkezli operasyonda yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili 74 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi ve 59 şüpheli yakalandı.

'ARPA'LARA 12 MİLYAR TL'LİK OPERASYON

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "ARPA" isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve yaklaşık 12 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

Denizli merkezli 19 ilde, 3 örgüt lideri, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan toplam 127 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1'i örgüt lideri, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere 89 şüpheli yakalandı. Firari 38 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BAKAN GÜRLEK TEK TEK AÇIKLADI

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

HİÇBİR SUÇA VE SUÇ ÖRGÜTÜNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ!

Toplumumuzun huzurunu ve vatandaşlarımızın güvenliğini hedef alan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün birçok ilimizde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, “ARPA” isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve soruşturma kapsamında yaklaşık 12 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilmiştir. 3 örgüt lideri, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan toplam 127 şüpheliye yönelik Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 1'i örgüt lideri, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere 89 şüpheli yakalanmıştır. 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

'YARAMAZLAR' SUÇ ÖRGÜTÜNE DARBE

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Yaramazlar” olarak bilinen suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesaplarında yaklaşık 6,1 milyar TL işlem hacmi tespit edilmiştir. 106 şüpheliye yönelik Sakarya merkezli 15 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 79 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerden 7'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenmiştir. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

BANKA VE KRİPTO PARA HESAPLARI MERCEK ALTINDA

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 17 şüphelinin banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 3 milyar 500 milyon TL işlem hacmi tespit edilmiştir. Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalanmıştır. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

DENİZLİ'DE 3 MİLYAR TL'LİK İKİNCİ SORUŞTURMA

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 8 şüpheliyle bağlantılı yaklaşık 3 milyar TL işlem hacmi belirlenmiştir. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunması, bir diğeri hakkında ise yakalama kararı olması nedeniyle 6 şüpheliye yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

SAMSUN MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturmasında, 74 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edilmiştir. Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerden 2'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenmiş olup 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Soruşturmaları titizlikle yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, operasyonlarda görev alan kolluk birimlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Hiç kimse, yasa dışı faaliyetlerini farklı hesaplar ve karmaşık para transferleriyle gizleyerek adaletten kaçabileceğini düşünmesin.

Suç örgütlerinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini sağlamak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.