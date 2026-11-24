Oynadığı Mustafa karakteriyle tanınan Emrah Altıntoprak, Kızılcık Şerbeti’nden sonra uzun süredir ekranlarda gözükmeyen Emrah Altıntoprak, yeniden ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Mükemmel Anneler dizisinin Cengiz’i olacak olan Emrah Altıntoprak, hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.

EMRAH ALTINTOPRAK YENİDEN EKRANLARA DÖNÜYOR!

Ünlü oyuncu Emrah Altıntoprak yeniden ekranlara geri dönüyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Pem Yapım imzası taşıyan yeni dizi de Cengiz adlı karakteri oynayacak. Cengiz karakterini diziye nasıl entegre edilecek bilinmese de Altıntoprak’ın başarılı işler çıkartacağı düşünülüyor.

En son ekranlara Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisiyle gelen Emrah Altıntoprak, daha sonrasında da Aşk ve Taht dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Ekranlara ayrılığının ardından hangi projede yer alacağıyla merak konusu olan Altıntoprak, artık ekranlara geri dönmeye karar verdi.

Mükemmel Anneler dizisinde rol alacak olan Emrah Altıntoprak, Deniz Çakır, Ebru Özkan, Pelin Akil ve Dolunay Soysert gibi isimler kadroda yer alacak. Senaryosunu Sevgi Yılmaz’ın kaleme aldığı yapımda Koray Kerimoğlu yönetmen koltuğunda oturuyor.

Dizinin çekimleri içinse Aralık ayının başında başlaması planlanıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan Mükemmel Anneler, tam olarak ne zaman yayınlanacağı henüz kararlaştırılmadı. Ancak dizinin 2027 yılının ortalarına doğru başlayacağı düşünülüyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDEN AYRILMIŞTI

Show TV’nin sevilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, her hafta yeni bölümüyle büyük ses getirdi gibi. Cuma günü yayınlanan Kızılcık Şerbeti, şimdilerde 148. bölüme hazırlanırken dizinin Mustafa’sı yeni yapımıyla anlaşmaya gitti. Ünlü isim Aşk ve Taht’ın final olmasının ardından neler yapacağı merak konusuydu.

Ancak öğrenilen bilgiler göre, Emrah Altıntoprak’ın yeni sezonda TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan Mükemmel Anneler’de oynayacak. Birbirinden başarılı isimlerle aynı yapım rol alacak olan Altıntoprak, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni dizi için önümüzdeki günlerde özel bir tanıtım hazırlanması planlanıyor. Emrah Altıntoprak’ın da dahil olmasıyla yeni yılda izleyicisiyle buluşacak.