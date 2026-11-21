Aşk ve Taht, Uzak Şehir gibi dizilerde adından söz ettiren başarılı oyuncu Ferit Kaya'nın da kadrosuna dahil olduğu Mükemmel Anneler, Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

MÜKEMMEL ANNELER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan dizi kadınların dünyasını, anneliği ve kadınların yaşamlarında karşılaştıkları sorunları konu olarak ele alacak. Başarılı isimlerin yer aldığı dizide senaristliği Merve Girgin ve Sevgi Yılmaz üstleniyor.

MÜKEMMEL ANNELER DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Dolunay Soysert'in Müge karakterini oynadığı Mükemmel Anneler dizisinde birçok başarılı isim yer alıyor. Görüşmelerin devam ettiği projede şu an için Deniz Çakır, Ebru Özkan ve Pelin Akil gibi isimler yer alıyor. En son Ferit Kaya'nın da dahil olmasıyla beraber seyirciden tam not aldı.

MÜKEMMEL ANNELER OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Koray Kerimoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı Mükemmel Anneler dizisi Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosuna görüşmeler sonrasında yeni isimler katılırken ana kadroda Deniz Çakır Neslihan'ı, Ebru Özkan Zümra'yı, Pelin Akil ise Banu'yu oynayacak.

MÜKEMMEL ANNELER DİZİSİNE FERİT KAYA KATILIYOR MU?

Ali Kerim rolüyle Neslihan'ın partneri olarak diziye dahil olacak olan başarılı oyuncu kadroda yer aldı. Birçok ismin yer aldığı diziye Ferit Kaya da katıldı. Uzak Şehir'deki performansı ile beğeni toplayan isim şimdi ise Mükemmel Anneler dizisi ile ekran karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

MÜKEMMEL ANNELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Deniz Çakır, Ebru Özkan, Pelin Akil, Dolunay Soysert, Ferit Kaya'nın kadrosunda yer aldığı dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Oyuncu görüşmelerinin devam ettiği dizinin 2027 Ocak itibarıyla izleyici karşısına çıkmasının planlandığı öğrenildi.

MÜKEMMEL ANNELER DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Uzak Şehir'in sevilen oyuncusu Ferit Kaya'nın da kadroya dahil olduğu Mükemmel Anneler dizisi için bekleyiş başladı. Tv8 ekranlarında yayınlanmak üzere planlanıyor. Başarılı kadın oyuncuların başrolünde yer aldığı dizinin yayın tarihi için gözler Tv8 ekranlarında.